Погода
$ 87.32 - 88.32
€ 93.75 - 94.75

Житель Иссык-Куля незаконно хранил оружие и боеприпасы у себя дома

171  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

К оперативникам ОВД Тонского района поступила информация о том, что один из жителей района по имени Жони у себя дома незаконно хранит огнестрельное оружие. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

Данная информация была зарегистрирована в электронном журнале учета информации районной милиции и была начата проверка.

В ходе проверки сотрудниками милиции была установлена личность, фигурирующая в поступившей информации. Им оказался житель села Темир-Канат Тонского района 1974 г.р. И.Ж., у которого в доме был произведен санкционированный обыск. В ходе обыска было обнаружено и изъято гладкоствольное и нарезное огнестрельные оружия и нож с наружными вставными ножнами, а также патроны от пистолета "Макаров" в количестве 15 штук, 9 штук патронов от нарезного огнестрельного оружия, 12 штук медных гильз и 5 штук пластмассовой гильзы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 267 ("Незаконный оборот оружия, боеприпасов").

Назначена судебно-баллистическая экспертиза, ведется следствие.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/427436
Теги:
Иссык-Кульская область, оружие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  