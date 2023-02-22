Житель Иссык-Куля незаконно хранил оружие и боеприпасы у себя дома

К оперативникам ОВД Тонского района поступила информация о том, что один из жителей района по имени Жони у себя дома незаконно хранит огнестрельное оружие. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

Данная информация была зарегистрирована в электронном журнале учета информации районной милиции и была начата проверка.

В ходе проверки сотрудниками милиции была установлена личность, фигурирующая в поступившей информации. Им оказался житель села Темир-Канат Тонского района 1974 г.р. И.Ж., у которого в доме был произведен санкционированный обыск. В ходе обыска было обнаружено и изъято гладкоствольное и нарезное огнестрельные оружия и нож с наружными вставными ножнами, а также патроны от пистолета "Макаров" в количестве 15 штук, 9 штук патронов от нарезного огнестрельного оружия, 12 штук медных гильз и 5 штук пластмассовой гильзы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 267 ("Незаконный оборот оружия, боеприпасов").

Назначена судебно-баллистическая экспертиза, ведется следствие.