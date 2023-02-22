В Бишкеке обсудили влияние "мягкой силы" на политические процессы в ЦА

В Бишкеке прошла международная конференция на тему: "Новые векторы в геополитике ЦА: чья "мягкая сила" эффективнее?", на которой участники мероприятия обсудили вопросы, связанные с влиянием "мягкой силы" и народной дипломатии на общественно-политические процессы в Кыргызстане и в Центральной Азии.

По словам одного из них, депутата Исхака Масалиева, сегодня изменился формат "мягкой силы".

"Если раньше мы смотрели фильм "Семнадцать мгновений весны", то теперь есть другие подходы. У моих внуков день начинается с мультфильма в сотке и заканчивается аналогично. Им уже не нужны театры, выставки и так далее. То есть формат "мягкой силы" стал несколько иным, так сказать, соответствует сегодняшнему времени. Поэтому в этом направлении необходимо усилить работу", - сказал он.

Директор центра исследовательских инициатив "Ma'no" Бахтиер Эргашев согласился с депутатом, что необходимо усилить работу по формированию "мягкой силы".

"Соглашусь, что мы, пожалуй, отстаем в проработке "мягкой силы" в новых форматах. Например, мы у себя в Узбекистане отстаем в продвижении контента на узбекском языке. С другой стороны, возникает вопрос, на каком языке мы должны продвигать "мягкую силу". И пока ответа нет, но до этого времени не будет и решения. И мало площадок, где можно ставить эти вопросы, чтобы озвучивать сложные проблемные вопросы. И главное понять, а зачем вам "мягкая сила". Для чего? "Мягкая сила" в Узбекистане это – телевидение и другие СМИ. В этом плане у Запада "мягкая сила" сильнее. Что касается российской "мягкой силы", то это только запрос на российское образование и язык", - отметил он.

В свою очередь экс-глава Совбеза Мирослав Ниязов добавил, что, когда мы говорим о "мягкой силе", то забываем, что есть мощная историческая действительность.

"Сегодня надо понимать, что хаять прошлое – постыдно, а мы обхаяли свое советское прошлое настолько, что дальше некуда. И думаешь, какой смысл об этом помнить, если оно такое плохое. И большая роль в этом Хрущева, который подложил бомбу под СССР. Выпустил 25 тысяч бандеровцев из тюрем, передал Крым Украине, и вот теперь идет война на Донбассе. Я задумывался, почему Хрушев так поступил со Сталиным? А причина банальна. Сын Хрущева оказался на территории фашистов и агитировал против СССР. Позже его расстреляли, но до этого он просил Сталина пощадить сына. Есть версия, что Хрущев говорил, что Ленин отомстил за брата, а я отомщу за сына. Важно, чтобы, говоря о "мягкой силе", мы понимали важность возвращения исторической справедливости", - сказал он.