Бишкекские медики отметили Международный день родного языка

Международный день родного языка отмечается с 2000 года ежегодно 21 февраля с целью содействия языковому и культурному разнообразию и многоязычию. Эта дата была провозглашена Генеральной конференцией ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года. В честь данного праздника в столичных организациях здравоохранения организованы разные тематические мероприятия: акции, конкурсы выразительного чтения стихов среди сотрудников и торжественные конференции. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Медицинские сотрудники смогли проявить большой творческий подход и показать свои таланты. Международный день родного языка позволил раскрыть роль языка в жизни каждого коллектива.

Празднование подобных событий выражает дух коллектива, символизирует прошлое, настоящее и будущее воспитывает любовь и уважение к истории.