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В Бишкеке прошел митинг-реквием, посвященный Дню защитника Отечества

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- Светлана Лаптева
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Вчера, 22 февраля 2023 года, на площади Победы города Бишкек состоялся митинг-реквием, посвященный Дню защитника Отечества.

В мероприятии приняли участие начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Кыргызской Республики генерал-майор Э. Тердикбаев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Кыргызской Республике Н. Удовиченко, представители военно-дипломатического корпуса Республики Казахстан и Российской Федерации, юношеско-патриотических движений общеобразовательных учреждений г.Бишкек, ветераны Вооруженных Сил, а также личный состав частей и подразделений Бишкекского гарнизона.

Участники митинга-реквиема возложили цветы к Вечному огню, почтили память погибших минутой молчания, а салютная группа произвела трехкратный оружейный залп.

В своем выступлении генерал-майор Э. Тердикбаев остановился на истории возникновения праздника Дня защитника Отечества в советском и постсоветском периоде, подчеркнул мужество кыргызстанских военнослужащих, проявивших героизм при исполнении воинского долга по защите рубежей Кыргызской Республики.

Завершая свое выступление, он пожелал всем крепкого здоровья, благополучия и успехов.

Завершилось мероприятие прохождением торжественным маршем военнослужащих соединений и частей Бишкекского гарнизона.


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URL: https://www.vb.kg/427448
Теги:
День защитника Отечества, Кыргызстан, Министерство обороны
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