Ученики школы №57 стали участниками Дня открытых дверей В/Ч 73809

Накануне учащиеся общеобразовательных школ №57 и 84 Ленинского района столицы стали участниками Дня открытых дверей воинской части 73809 села Кой-Таш Аламудунского района Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

"На мероприятии учащиеся ознакомились с историей воинской части, бытом солдат, вооружением, боевой техникой, приняли участие в специально организованных экзаменах, по итогам которых были вручены почетные грамоты воинской части.

Мероприятие провели в целях реализации Указа Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова "О духовно-нравственном развитии и физическом воспитании личности"".