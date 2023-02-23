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Ученики школы №57 стали участниками Дня открытых дверей В/Ч 73809

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- Бакыт Басарбек
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Накануне учащиеся общеобразовательных школ №57 и 84 Ленинского района столицы стали участниками Дня открытых дверей воинской части 73809 села Кой-Таш Аламудунского района Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

"На мероприятии учащиеся ознакомились с историей воинской части, бытом солдат, вооружением, боевой техникой, приняли участие в специально организованных экзаменах, по итогам которых были вручены почетные грамоты воинской части.

Мероприятие провели в целях реализации Указа Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова "О духовно-нравственном развитии и физическом воспитании личности"".


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URL: https://www.vb.kg/427449
Теги:
школа, армия, Бишкек
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