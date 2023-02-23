В Бишкеке департамент транспорта организовал бюро находок

В департамент транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии города Бишкек все чаще обращаются горожане, которые потеряли или нашли вещь в общественном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

"По этой причине департамент организовал бюро находок, куда могут обращаться горожане.

Если вы потеряли или нашли какую-то вещь в общественном транспорте, то вам теперь не нужно искать тот или иной маршрут по городу, а достаточно будет обратиться по указанным ниже номерам телефонов и оставить заявку, что значительно облегчит поиски.

В заявке необходимо подробно описать забытую, найденную вещь, указать номер маршрута, место и время.

Дорогие горожане! Ваши обращения ждут по адресу: 7 апреля 4а или на WhatsАpр-номер:

- 0 (502) 20 52 02 – в микроавтобусах;

- 0 (990) 30 60 76 – в троллейбусах;

- 0 (700) 46 56 60 – в автобусах".