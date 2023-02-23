Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Днем защитника Отечества

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 23 февраля, поздравил кыргызстанцев с Днем защитника Отечества.

Текст поздравления Главы государства:

"Дорогие соотечественники!

Сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества.

Как принято, этот день отмечают по всей стране не только военнослужащие, но и весь наш народ, у которого развито истинное чувство патриотизма.

В этот день мы чествуем подвиги кыргызстанцев, погибших при защите Отечества, и с гордостью вспоминаем их. Мы также благодарим наших ветеранов, которые и сейчас всегда готовы встать на защиту Родины ради сохранения мира и спокойствия в нашей стране.

Мы склоняем головы перед всеми защитниками Кыргызстана. Многовековая история кыргызского народа пронизана подвигами героев, защищавших Родину от нашествия врагов.

Они всегда останутся в памяти кыргызского народа как великие примеры преданности и служения Отечеству, вдохновляя будущие поколения, укрепляя их силу.

На сегодняшний день величайшим достижением нашего народа является стабильность, мир и единство в нашей стране!

Мы продолжаем уделять особое внимание дальнейшему развитию возможностей наших Вооруженных Сил за счет повышения уровня боевой готовности, приобретения новых образцов боевой техники и вооружения, а также повышения социального положения военнослужащих и членов их семей.

Уважаемые защитники Отечества и ветераны!

Если для каждого человека честь защищать свою семью от любых невзгод, то священным долгом каждого из нас является надежная защита Родины.

Уверен, что вы и впредь будете с высокой ответственностью выполнять свой воинский долг, твердо придерживаясь клятвы беречь наш любимый Кыргызстан как зеницу ока!

Выражаю глубокую благодарность ветеранам войны и Вооруженных Сил, семьям военнослужащих, которые подают пример беззаветного служения народу.

Еще раз поздравляю всех с сегодняшним праздником – Днем защитника Отечества.

Желаю вам крепкого здоровья, непоколебимого мужества, высокой самоотверженности и семейного счастья.

Пусть на нашей земле всегда будет мир и благополучие!