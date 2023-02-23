В Таджикистане рано утром произошло землетрясение

В Таджикистане рано утром в четверг, 23 февраля, произошло землетрясение, эпицентр которого находился в Ванджском районе Горно-Бадахшанской автономной области, сообщает ASIA-Plus.

"Сила толчков в эпицентре составила 3-4 балла по двенадцатибалльной шкале", - сообщила "Азия-Плюс" Умеда Юсуфи, руководитель пресс-центра Комитета по чрезвычайным ситуациям РТ со ссылкой на данные таджикских сейсмологов.

По ее словам, эпицентр произошедшего в 5:37 землетрясения находился в 400 километрах юго-восточнее Душанбе, в 65 километрах от Мургабского района, на территории Ванджского района ГБАО.

Информации о разрушениях и возможных пострадавших среди населения не поступало, добавила Юсуфи.

Между тем, по данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, утром в Таджикистане в 5:37 было зарегистрировано землетрясение магнитудой 6,8.

Эпицентр находился в 62 км к юго-западу от центра Мургабского района ГБАО, очаг залегал на глубине 20 километров.

Толчки ощущались в том числе в Узбекистане, Кыргызстане, Афганистане, Китае и Пакистане на расстоянии до 600 км от эпицентра.

После землетрясения последовало несколько афтершоков.