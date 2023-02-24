Депутаты ЖК поблагодарили своих коллег из Германии за списание госдолга

Сегодня, 23 февраля, прошла встреча депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики с депутатами Бундестага Федеративной Республики Германия. Об этом сообщает пресс-служба ЖК КР.

В мероприятии принимали участие руководитель депутатской группы дружбы с Федеративной Республикой Германия Гуля Кожокулова, депутаты Винера Раимбачаева, Балбак Түлобаев, Бактыбек Чойбеков, Бахридин Шабазов, Медербек Алиев и Фарходбек Алимжанов. Делегацию Бундестага возглавлял руководитель группы дружбы "Германия –Центральная Азия" Ойген Шмидт.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития политических, экономических и культурно-гуманитарных связей, а также говорили о необходимости наращивания межпарламентского взаимодействия.

Гуля Кожокулова отметила, что данная встреча позитивно повлияет на дальнейшее укрепление двустороннего сотрудничества. "Кыргызстан, безусловно, заинтересован в активном взаимодействии с Европейским Союзом, в том числе с Германией. Тесное сотрудничество с Бундестагом особенно важно для Жогорку Кенеша, так как вы имеет большой опыт в сфере укрепления демократии, расширения возможностей политических партий, законотворческой деятельности и реализации контрольных функций", - сказала она.

Гуля Кожокулова также предложив включить Кыргызстан в перечень стран для участия в международной парламентской стипендии Бундестага для молодых специалистов, выразила благодарность Германии за списание государственного долга в размере 14,9 млн евро и возможность направить средства на ипотечное кредитование.

Вместе с тем на встрече состоялся диалог и озвучены предложения по расширению сотрудничества в области экологии, образования и здравоохранения, а также обсуждены вопросы реализации совместных проектов в данных сферах.

В свою очередь Ойген Шмидт подчеркнул, что Германия также заинтересована в развитии двусторонних связей. Он добавил, что все озвученные сегодня на встрече предложения обязательно будут рассмотрены. "Учитывая важную роль парламентов в расширении сотрудничества между двумя странами мы должны сосредоточиться на активном межпарламентском взаимодействии", -заключил он.