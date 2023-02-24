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На территории посольства Швейцарии в Москве нашли пакет с гранатами

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Cлужба безопасности Швейцарии обнаружила на территории посольства в Москве гранаты. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным издания, прозрачный пакет находился на рампе во время обхода местности. Отмечается, что в нем лежали две гранаты РГД.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и саперы.

Ранее стало известно, что в Москве на Курском вокзале у мужчины обнаружили взрыватели и мины. При прохождении металлоискателя у него нашли несколько взрывателей, две противопехотные мины и еще одно неустановленное взрывное устройство.

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/427460
Теги:
посольство, Россия, Швейцария
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