Камчыбек Ташиев поздравил силовиков с Днем защитника отечества

Сегодня, в Кыргызской национальной филармонии им. Т.Сатылганова состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества под названием "Карегимде мекен чеги". Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

В мероприятии принимали участие заместитель председателя кабинета министров, председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев, члены семей воинов, погибших в пограничном конфликте сентября 2022 года, личный состав ПС ГКНБ КР, личный состав силовых структур КР и другие гости.

В ходе мероприятия председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев поздравил всех защитников Отечества с праздником и пожелал, чтобы они продолжали служить во имя мира и безопасности страны. Также почтил память воинов, погибших в Баткенских событиях и поблагодарил их близких. Председатель спецслужбы добавил, что подвиг героев никогда не будет забыт.

Отметим, что данное мероприятие было организовано в память о воинах, погибших в 2022 году в пограничном конфликте в Баткене.Сегодня, в Кыргызской национальной филармонии им. Т.Сатылганова состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества под названием "Карегимде мекен чеги". В мероприятии принимали участие Заместитель Председателя Кабинета Министров, председатель ГКНБ

Камчыбек Ташиев, члены семей воинов, погибших в пограничном конфликте сентября 2022 года, личный состав ПС ГКНБ КР, личный состав силовых структур КР и другие гости.

В ходе мероприятия председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев поздравил всех защитников Отечества с Днем защитника Отечества и пожелал, чтобы они продолжали служить во имя мира и безопасности страны. Также почтил память воинов, погибших в Баткенских событиях и поблагодарил их близких. Председатель спецслужбы добавил, что подвиг героев никогда не будет забыт.

Отметим, что данное мероприятие было организовано в память о воинах, погибших в 2022 году в пограничном конфликте в Баткене.