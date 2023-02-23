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Камчыбек Ташиев поздравил силовиков с Днем защитника отечества

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- Бакыт Басарбек
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Сегодня, в Кыргызской национальной филармонии им. Т.Сатылганова состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества под названием "Карегимде мекен чеги". Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

В мероприятии принимали участие заместитель председателя кабинета министров, председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев, члены семей воинов, погибших в пограничном конфликте сентября 2022 года, личный состав ПС ГКНБ КР, личный состав силовых структур КР и другие гости.

В ходе мероприятия председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев поздравил всех защитников Отечества с праздником и пожелал, чтобы они продолжали служить во имя мира и безопасности страны. Также почтил память воинов, погибших в Баткенских событиях и поблагодарил их близких. Председатель спецслужбы добавил, что подвиг героев никогда не будет забыт.

Отметим, что данное мероприятие было организовано в память о воинах, погибших в 2022 году в пограничном конфликте в Баткене.Сегодня, в Кыргызской национальной филармонии им. Т.Сатылганова состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества под названием "Карегимде мекен чеги". В мероприятии принимали участие Заместитель Председателя Кабинета Министров, председатель ГКНБ

Камчыбек Ташиев, члены семей воинов, погибших в пограничном конфликте сентября 2022 года, личный состав ПС ГКНБ КР, личный состав силовых структур КР и другие гости.

В ходе мероприятия председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев поздравил всех защитников Отечества с Днем защитника Отечества и пожелал, чтобы они продолжали служить во имя мира и безопасности страны. Также почтил память воинов, погибших в Баткенских событиях и поблагодарил их близких. Председатель спецслужбы добавил, что подвиг героев никогда не будет забыт.

Отметим, что данное мероприятие было организовано в память о воинах, погибших в 2022 году в пограничном конфликте в Баткене.


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URL: https://www.vb.kg/427461
Теги:
Камчыбек Ташиев, Кыргызстан, День защитника Отечества
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