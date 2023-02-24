Посол Гандилов: В Азербайджане и других странах чтут память жертв Ходжалы

В Азербайджане и других странах проходят мероприятия, приуроченные к 31-й годовщине Ходжалинского геноцида. Массовое убийство мирных жителей Азербайджана армянскими вооруженными формированиями в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года во время оккупации города Ходжалы вошло в историю как одно из самых кровавых и жестоких преступлений.

"Первого марта 1994 года президент Азербайджанской Республики Гейдар Алиев издал специальный указ. Постановлением Милли Меджлиса 26 февраля объявлено Днем Ходжалинского геноцида и национального траура, - сказал vb.kg чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Кыргызстане Латиф Гандилов. – Боль в сердцах свидетелей тех событий и всего народа не утихнет никогда. По традиции в Азербайджане проходит всенародное шествие по случаю годовщины трагедии. Тысячи людей приходят к мемориальному комплексу "Крик матери" в Баку, чтобы почтить память жертв трагедии".

По его словам, армянские вооруженные формирования вторглись в город Ходжалы и с особой жестокостью учинили расправу над мирным населением. Штурму города предшествовал массированный артиллерийский обстрел из орудий и тяжелой военной техники. Почти 2500 человек вынуждены были покинуть свои дома. К сожалению, спастись удалось не всем. Результаты вооружённого нападения оказались трагическими: убиты 613 человек, в том числе дети, женщины и старики, 150 пропали без вести, 8 семей уничтожены полностью, 487 человек - стали инвалидами, 1275 - взяты в заложники, 25 детей остались сиротами, ещё 130 - потеряли одного родителя.

Это событие стало самой кровавой страницей армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта, начавшегося в 1988 году с необоснованных требований этнических армян Нагорно-Карабахской автономной области о выходе из состава Азербайджанской ССР и присоединении к Армянской ССР. Он был спровоцирован правящими кругами Армянской ССР и поддержан центральными властями Советского Союза.

Как отметил посол Азербайджана в Кыргызстане, действия армян и их сообщников, участвовавших в трагедии Ходжалы, являются грубым нарушением прав человека, циничным игнорированием международного права, Женевской конвенции, Всеобщей декларации прав человека, Международного пакта о гражданских и политических правах, Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах. А также Декларации прав ребёнка, Декларации о защите женщин и детей в чрезвычайных обстоятельствах и в период вооруженных конфликтов и других актов международного права.

От осознания того, что это были мирные, беззащитные люди, которых пришли специально убить, как верно сказал один из чудом выживших ходжалинцев, ломается душа. И что страшно, никто до сих пор не ответил за эту кровавую трагедию.

В течение последних нескольких лет международное сообщество проделало серьёзные шаги для признания геноцида в Ходжалы. На сегодняшний день законодательные органы Боснии и Герцеговины, Колумбии, Чешской Республики, Индонезии, Гондураса, Иордании, Мексики, Пакистана, Панамы, Перу, Румынии, Судана, Джибути, Гватемалы, Парагвая, Словении и Шотландии, а также двадцать четыре штата США приняли акты о признании преступлений, совершенных против азербайджанского населения.

Организация Исламского Сотрудничества (ОИС) приняла резолюцию, признающую Ходжалинскую резню геноцидом. Организация по наблюдению за соблюдением прав человека (Human Rights Watch) квалифицирует произошедшее как "массовое убийство". Генеральная Ассамблея ООН в 1993 году осудила Армению, а также потребовала от неё покинуть территории Азербайджана в соответствии с резолюцией 822 Совета Безопасности ООН. Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы подписали декларацию, в которой отмечается, что "армяне вырезали все население Ходжалы". А Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе потребовала уважения территориальной целостности Азербайджана. Европейский суд по правам человека в своем решении от 22 апреля 2010 года приравнял события в Ходжалы к "военным преступлениям и к преступлениям против человечества".

"В те дни о вооруженном нападении, бесчеловечности и жестокости, с которой армянские каратели расправились с беззащитным населением, рассказали ведущие мировые СМИ -"Нью-ЙоркТаймс", "Файнэншл таймс" (Лондон), "Известия" (Москва), "Ле Монд", журнал "Валер актюэль" (Париж). Журналист английской телекомпании "Франт ман ньюс" Р. Патрик, побывав на месте трагедии, сказал: "Злодеяние в Ходжалы ничем нельзя оправдать в глазах мировой общественности".

Имеются факты, подтверждающие непосредственное участие одного из основных идеологов "Великой Армении" Зори Балаяна в Ходжалинском геноциде. В своём произведении "Оживление нашего духа", изданном в 1996 году, он оправдал Ходжалинский геноцид, отметив, что каждый армянин должен гордиться этим поступком. Бывший президент Армении Серж Саргсян восторженно сказал британскому журналисту: "До Ходжалы азербайджанцы думали, что с нами можно шутить, они думали, что армяне не способны поднять руку на гражданское население. Мы сумели сломать этот стереотип. Вот что произошло…" (Томас де Ваал, "Чёрный сад", ВВС).

Фондом Гейдара Алиева во многих городах мира, офисах международных организаций и в частности в штаб-квартире ООН отделения в Женеве проводятся ежегодные акции "Справедливость для Ходжалы", - рассказал vb.kg Латиф Гандилов.

По его словам, жители Ходжалы, ставшие беженцами, нашедшие приют в 48 районах Азербайджана, 30 лет тщетно ждали справедливого решения Нагорно-Карабахского конфликта и исполнения 4-х резолюций Совета безопасности ООН. Гордый и мудрый народ Азербайджана только после очередной провокации армянской стороны в течение 44 дневной Отечественной войны смог это осуществить. На примере освобожденных азербайджанских территорий, мир увидел, что такое национальная нетерпимость и непримиримость.

"Возникает вопрос: почему в конце 20 века человечество, которое пережило такие трагедии, как Холокост, Хатынь, Бабий Яр, смогло допустить еще одну жестокую трагедию, как Ходжалинский геноцид? Ответ напрашивается простой: двойные стандарты и безразличие к чужой беде. Нежелание оказывать давление на Армению и умалчивание истины способствовало тому, что случилось.

В дни 31-й годовщины Ходжалинских событий азербайджанский народ ещё раз с надеждой и верой обращается к международным организациям, народам мира и государствам и призывает защитить правду и справедливость, осудить данное чудовищное преступление и привлечь к ответственности организаторов, виновников и исполнителей. Все, кто так или иначе причастен к нему, пока несут ответственность только перед лицом своей совести, но наступит день, и они ответят за все перед судом истории. Развитие мировых событий показывает, что сегодня мы не имеем права молчать. Мир должен признать Ходжалинский геноцид, чтобы такие трагедии больше нигде не повторились", - считает посол Азербайджана.

"Азербайджанский народ в течение двух лет после окончания войны, несмотря на все содеянное, предлагал Армении заключить мирный договор. Однако армянская сторона неоднократно отходит от данного предложения, продолжая утверждать о так называемой блокаде Лачинского коридора. И это, несмотря на то, что за полтора года Азербайджан построил 32-километровую трехполосную современную дорогу, объединяющую Армению с Ханкенди. В самой Армении нами была построена 4-километровая дорога, которая соединена с основной 32-х километровой. Часто напоминая о Лачинском коридоре, армянская сторона забывает о 9 пункте протокола от 10 ноября 2020 года, где говорится о необходимости открытия коммуникаций, связывающих Азербайджан с анклавом Нахичевань, т.е. об открытии Зангезурского коридора.

Спекуляция и провокация вокруг Лачинского коридора не затихает. 30 лет они вводили в заблуждение мировое сообщество, удерживая оккупированные территории, а теперь хотят скрыть результаты незаконной эксплуатации природных ресурсов Азербайджана и экологический геноцид, который осуществляют по отношению к нашей природе.

Мы не хотим отвечать злом на все то, что претерпели от Армении за последние 30 лет, предлагая взамен мир и добро. Но и армянская сторона должна, наконец, отказаться от навязчивой идеи продолжать задерживать процесс мирного разрешения сложившейся ситуации", - сказал в заключении посол Латиф Гандилов.

Как рассказали очевидцы тех событий …

Началом пути, ведущим к Ходжалинскому геноциду, стала трагедия в сёлах Малыбейли и Гушчуларе. Через несколько дней после оккупации этих сел – 17 февраля 1992 года был захвачен один из древних и крупных населенных пунктов Карабаха – село Гарадаглы, над мирными жителями была учинена массовая резня.

В интервью журналистам Азертадж глава общины горских евреев Азербайджана Милих Евдаев, отметил, что во время Холокоста в 1941-1945 годах было уничтожено более 6 миллионов евреев, 1,5 миллиона из них были детьми. Ходжалинская трагедия является – одной из таких трагедий. В ней погибло 613 азербайджанцев, в том числе женщины и дети. Реальные цифры намного выше. "Подобные трагедии остаются в памяти людей на долгие годы", - с горечью добавил Милих Евдаев.

Ходжалинец Джалил Велиев был одним из сражавшихся в батальоне самообороны. За несколько дней до чудовищного геноцида, увидев, что кольцо окружения сужается, а оружия не хватает, он отправился в Агдам за боеприпасами.

"Наш дом находился в городском квартале Галадереси. Армяне вели обстрел с трех направлений. В ночь на 26 февраля город подвергся массированному обстрелу. Люди вынуждены были покидать свои дома. Члены моей семьи в составе группы из 278 человек перешли реку Гаргар и направились к селу Кятик. В трескучий мороз люди, в спешке выскочившие в домашней одежде, ночевали в лесу, укрываясь от армянских головорезов, подвергались преследованиям и обстрелу. Многие обморозили ноги в пути. Люди заблудились в лесу. Вскоре они увидели впереди группу людей, подзывавших их на азербайджанском языке. Приблизившись, поняли, что это армяне. У нескольких азербайджанцев были автоматы. Армяне тотчас окружили их и потребовали сдать оружие. Моя тетя Захра попыталась бежать, и была убита. Когда 22-летний парень с автоматом в руках попытался оказать сопротивление, его тут же убили. Вооруженные армяне окружили нашу группу с четырех сторон и вывезли на ферму в селе Дехраз. Несколько дней они бросали к ногам пленных сырой картофель", - рассказал Джалил Велиев.

Расследование показало, что главной ударной силой Ходжалинской резни был 2-й батальон 366-го мотострелкового полка под командованием майора Сейрана Оганяна, будущего министра обороны Армении, в составе которого служило очень много этнических армян, но они были преимущественно уроженцами Еревана, а не Ханкенди, хотя сам Оганян – из Карабаха.

Также известно, что главными виновниками геноцида были международные террористы армянской национальности из состава незаконного вооруженного формирования, именовавшегося "батальон "Арабо", сформированного из этнических армян - уроженцев стран Ближнего Востока, а именно: Ливана, Сирии, Иордании под командованием трех граждан США армянской национальности – Монте и Маркара Мелконянов и Жирайра Сефиляна.