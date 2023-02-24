Мигранты из Таджикистана и Узбекистана провели митинг в Москве

В Москве тысячи мигрантов вышли на митинг против строительной компании "Крокус Групп", в которой они работают: им уже 4 месяца не платят зарплату, сообщает ASIA-Plus.

Один из таджикских мигрантов рассказал "Радио Озоди", не называя своего имени, что они не получали зарплату уже несколько месяцев.

"В компании работает около тысячи таджикских мигрантов. Мы не получали зарплату с ноября прошлого года. Средняя зарплата от 50 до 60 тысяч рублей", - сказал он.

Он также добавил, что охранники "Крокус Групп" для разгона протестующих стреляли из травматического оружия в воздух.

Рабочие рассказали, что они участвуют в строительстве жилого комплекса "Левобережный". Холдинг "Крокус Групп" принадлежит азербайджанскому бизнесмену Оразу Агаларову. Представители компании пообещали, что выплатят зарплату в начале марта.

Ранее сотрудники не раз жаловались на то, что им задерживают выплату зарплаты.