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Иссыккулец "кинул" знакомого на доллары и биткоины

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- Ольга Новгородцева
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Слово "криптовалюта" сейчас у всех на слуху. Даже у тех, кто никогда с ней дела не имел и смутно представляет себе, что это такое. То ли дело реальные, живые деньги, которые можно увидеть и подержать в руках.

Свердловский районный суд рассмотрел уголовное дело некоего И.Ф., уроженца Иссык-Кульской области. Который ловко обманул знакомого, пообещав ему сказочное обогащение. От знакомого потребовались только "настоящие" деньги – две тысячи долларов. Остальное брал на себя И.Ф. – покупку, продвижение и приумножение биткоинов.

Первый раз он взял у гражданина О. две тысячи в начале июня 2022 года. Через две недели попросил еще такую же сумму: больше долларов – больше биткоинов.

Потом внезапно объявил, что криптовалюта уже не существует, - и перестал выходить на связь. Причинив потерпевшему не слишком большой, но ощутимый материальный ущерб в сумме 4000 долларов.

В ходе следствия и суда обвиняемый вернул деньги потерпевшему, и тот отказался поддерживать частно-публичное обвинение.


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URL: https://www.vb.kg/427473
Теги:
мошенничество, суд, Бишкек, криптовалюта
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