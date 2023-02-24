Четыре человека погибли при жесткой посадке вертолета в Казахстане

Четыре человека погибли в Казахстане в результате жесткой посадки вертолета Ми-8. Об этом 23 февраля сообщил комитет гражданской авиации Республики Казахстан.

Инцидент произошел в 15.50 по местному времени (12.50 мск) около села Чапурино Западно-Казахстанской области. Вертолет 2022 года выпуска АО "Казавиаспас" совершал облет трубопровода по заказу компании "Казтрансойл".

"На борту находились пять членов экипажа и два пассажира", - отметили в ведомстве.

Личности погибших не приводятся.

Вертолет уже обнаружила поисковая группа МЧС. На место ЧП вылетели сотрудники департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте Министерства индустрии и инфраструктурного развития.

Источник: "Известия".