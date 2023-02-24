Земельный участок за 63,8 млн сомов на Иссык-Куле возвращен государству

Прокуратурой Иссык-Кульского района возвращен в государственную собственность земельный участок площадью 4,62 га, расположенный в курортно-рекреационной зоне озера Иссык-Куль на территории Чон-Сары-Ойского айыл окмоту, между селами Чок-Тал-Орнок. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, проведенной проверкой было установлено, что в 2013 году решением Иссык-Кульского районного суда гражданину Ч.Т. Иссык-Кульским филиалом ГУ "Кадастр" выданы 2 государственных акта о праве частной собственности на земельный участок, выделенный в нарушении земельного законодательства.

В последующем на основании гражданско-правовых сделок право частной собственности на данный земельный участок перешло к 18 гражданам.

По результатам проверки прокуратурой района в Иссык-Кульский областной суд внесено апелляционное представление об отмене неправосудного решения суда, которое областным судом удовлетворено в полном объеме.

Решениями суда все договора купли-продажи земельного участка признаны недействительными.

На основании внесенного акта прокуратурой района в адрес Чон-Сары-Ойского айыл окмоту предписания об устранении нарушений закона земельный участок площадью 4,62 га рыночной стоимостью 63 млн. 806 тыс. сомов возвращен государству, а право пользования прежних собственников в установленном порядке прекращено.