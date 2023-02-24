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Земельный участок за 63,8 млн сомов на Иссык-Куле возвращен государству

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- Назгуль Абдыразакова
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Прокуратурой Иссык-Кульского района возвращен в государственную собственность земельный участок площадью 4,62 га, расположенный в курортно-рекреационной зоне озера Иссык-Куль на территории Чон-Сары-Ойского айыл окмоту, между селами Чок-Тал-Орнок. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, проведенной проверкой было установлено, что в 2013 году решением Иссык-Кульского районного суда гражданину Ч.Т. Иссык-Кульским филиалом ГУ "Кадастр" выданы 2 государственных акта о праве частной собственности на земельный участок, выделенный в нарушении земельного законодательства.

В последующем на основании гражданско-правовых сделок право частной собственности на данный земельный участок перешло к 18 гражданам.

По результатам проверки прокуратурой района в Иссык-Кульский областной суд внесено апелляционное представление об отмене неправосудного решения суда, которое областным судом удовлетворено в полном объеме.

Решениями суда все договора купли-продажи земельного участка признаны недействительными.

На основании внесенного акта прокуратурой района в адрес Чон-Сары-Ойского айыл окмоту предписания об устранении нарушений закона земельный участок площадью 4,62 га рыночной стоимостью 63 млн. 806 тыс. сомов возвращен государству, а право пользования прежних собственников в установленном порядке прекращено.


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URL: https://www.vb.kg/427482
Теги:
земельный участок, Иссык-Кульская область
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