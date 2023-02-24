Щенок, из-за которого разгорелся скандал в школе, стал местной звездой

К щенку, которого ранее принес в школу мальчик и из-за которого разгорелся скандал, стали приезжать туристы. Об этом на своей странице в соцсети сообщил блогер Максым Баткенский.

Напомним, в соцсети ранее появилось видео, где ученик принес в школу собаку в пакете. Учительница отругала его. Позже ролик вызвал общественный резонанс, и многие пользователи интернета осудили агрессивную реакцию педагога.

После этого учительница попросила извинения у общественности, а мальчику подарили телефон и велосипед.