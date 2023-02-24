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Щенок, из-за которого разгорелся скандал в школе, стал местной звездой

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- Назгуль Абдыразакова
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К щенку, которого ранее принес в школу мальчик и из-за которого разгорелся скандал, стали приезжать туристы. Об этом на своей странице в соцсети сообщил блогер Максым Баткенский.

Напомним, в соцсети ранее появилось видео, где ученик принес в школу собаку в пакете. Учительница отругала его. Позже ролик вызвал общественный резонанс, и многие пользователи интернета осудили агрессивную реакцию педагога.

После этого учительница попросила извинения у общественности, а мальчику подарили телефон и велосипед.


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URL: https://www.vb.kg/427483
Теги:
Баткенская область, школа, животные
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