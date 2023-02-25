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В Риме прошла конференция ЕС и ЦА по окружающей среде

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- Назгуль Абдыразакова
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23-24 февраля 2023 года более 100 делегатов собрались в Риме на 7-ой Конференции высокого уровня по сотрудничеству Европейского Союза и Центральной Азии в области окружающей среды и водных ресурсов. Об этом сообщает команда WECOOP.

По ее данным, в работе конференции приняли участие министры, заместители министров, дипломаты высокого уровня стран Центральной Азии (ЦА), Европейского Cоюза (ЕС), государств-членов ЕС, представители международных финансовых институтов, международных и региональных организаций, гражданского общества, отвечающие за разработку, управление и реализацию политики в области окружающей среды, изменения климата и водных ресурсов.

Мероприятие проводилось под эгидой Платформы ЕС‒Центральная Азия по сотрудничеству в области окружающей среды и водных ресурсов (Платформа). Принимающей стороной выступило Министерство иностранных дел и международного сотрудничества Италии.

Участники обсудили ряд стратегических и практических вопросов, связанных с водными ресурсами, окружающей средой, изменением климата и устойчивым ростом в регионе ЦА, при этом уделив особое внимание вызовам и возможностям региона ЦА по ускорению "зеленого" перехода и содействию "зеленым" инвестициям. Участники подчеркнули важность водно-энергетической взаимосвязи для ЦА и необходимость развития возобновляемых источников энергии. Стороны также подвели итоги деятельности Платформы за период после предыдущей Конференции высокого уровня в Ташкенте,

Узбекистан (2019 год), обсудили приоритеты Платформы на 2023-2025 годы и согласовали практические шаги по активизации политического диалога и развитию потенциала в области окружающей среды, изменения климата и водных ресурсов в ЦА.

Конференция предоставила ЕС возможность вновь заявить о своей твердой приверженности региону ЦА в решении климатических вопросов и восстановлении окружающей среды, включая, среди прочего, в рамках стратегии "Глобальный портал" через инициативу "Команда Европа" по вопросам воды, энергии и изменения климата. Стороны выразили желание активизировать сотрудничество ЕС-ЦА, а также сотрудничество между странами ЦА в этой сфере.


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URL: https://www.vb.kg/427492
Теги:
Италия, Центральная Азия, Европейский союз, климат
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