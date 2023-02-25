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В Бишкеке задержали граждан России, разыскиваемых за разбой

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Оперативниками отдела розыска ГУУР МВД Кыргызской Республики задержаны граждане Российской Федерации, разыскиваемые на родине за совершение тяжких преступлений.

Негативное влияние преступности на решение социальных, экономических, политических задач страны и на все сферы общественной жизни выдвигает проблему борьбы с преступностью на одно из первых мест. Приоритетными направлениями борьбы с преступностью также считаются выработка механизмов эффективного взаимодействия и расширение сотрудничества с правоохранительными органами иностранных государств в целях усиления борьбы с организованной преступностью, наркобизнесом и иными видами преступлений, повышения эффективности розыска преступников.

Накануне в Кыргызстан прибыла оперативно-розыскная группа МВД России по Республике Бурятия по розыску разыскиваемых лиц, объявленных в розыск за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД Кыргызской Республики в ходе проведения оперативных мероприятий при участии сотрудников МВД России по Республике Бурятия установлено местонахождение лиц, скрывающихся от органов следствия и суда.

В результате принятых мер на территории Бишкек и Чуйской области задержаны А.К 1988 г.р. гражданин Российской Федерации, разыскиваемый за совершение преступлений, предусмотренных ст. 162 ч.4 (разбой) и ст. 209 ч.3 (бандитизм) УК РФ и Ч. Ж. 1986 г.р. гражданин Российской Федерации, также разыскиваемый по статьям 162 ч.4 (разбой) и ст. 209 ч.2 (бандитизм) УК РФ.

Оба были объявлены в межгосударственный и международный розыск в 2016 году. Указанные лица обвиняются в том, что в составе вооруженной организованной преступной группы совершили целый ряд разбойных нападений на АЗС и магазины на территории города Улан-Удэ и других населенных пунктов Республики Бурятия РФ.

По непроверенным данным правоохранительных органов России вышеуказанные двое граждан могли скрываться на территории Китая и Монголии, где у них имеются родственные связи. Следы разыскиваемых отыскались в Кыргызстане.

В настоящее время задержанные заключены под стражу, в дальнейшем будут решаться вопросы экстрадиции.


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URL: https://www.vb.kg/427493
Теги:
задержание, разбой, Россия, Кыргызстан, милиция
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