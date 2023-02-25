В Бишкеке задержали граждан России, разыскиваемых за разбой

Оперативниками отдела розыска ГУУР МВД Кыргызской Республики задержаны граждане Российской Федерации, разыскиваемые на родине за совершение тяжких преступлений.

Негативное влияние преступности на решение социальных, экономических, политических задач страны и на все сферы общественной жизни выдвигает проблему борьбы с преступностью на одно из первых мест. Приоритетными направлениями борьбы с преступностью также считаются выработка механизмов эффективного взаимодействия и расширение сотрудничества с правоохранительными органами иностранных государств в целях усиления борьбы с организованной преступностью, наркобизнесом и иными видами преступлений, повышения эффективности розыска преступников.

Накануне в Кыргызстан прибыла оперативно-розыскная группа МВД России по Республике Бурятия по розыску разыскиваемых лиц, объявленных в розыск за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД Кыргызской Республики в ходе проведения оперативных мероприятий при участии сотрудников МВД России по Республике Бурятия установлено местонахождение лиц, скрывающихся от органов следствия и суда.

В результате принятых мер на территории Бишкек и Чуйской области задержаны А.К 1988 г.р. гражданин Российской Федерации, разыскиваемый за совершение преступлений, предусмотренных ст. 162 ч.4 (разбой) и ст. 209 ч.3 (бандитизм) УК РФ и Ч. Ж. 1986 г.р. гражданин Российской Федерации, также разыскиваемый по статьям 162 ч.4 (разбой) и ст. 209 ч.2 (бандитизм) УК РФ.

Оба были объявлены в межгосударственный и международный розыск в 2016 году. Указанные лица обвиняются в том, что в составе вооруженной организованной преступной группы совершили целый ряд разбойных нападений на АЗС и магазины на территории города Улан-Удэ и других населенных пунктов Республики Бурятия РФ.

По непроверенным данным правоохранительных органов России вышеуказанные двое граждан могли скрываться на территории Китая и Монголии, где у них имеются родственные связи. Следы разыскиваемых отыскались в Кыргызстане.

В настоящее время задержанные заключены под стражу, в дальнейшем будут решаться вопросы экстрадиции.