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В Министерстве образования КР выявили финансовые нарушения на 320 млн сомов

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Счетная палата КР провела аудит соответствия исполнения бюджета в Министерстве образования и науки Кыргызской Республики и его подведомственных организациях за 2021 год. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"По результатам проверки установлены финансовые нарушения на сумму 320 636,3 тысяч сомов. Из них: нарушения и недостатки при расходовании средств на сумму 308 863,3 тыс. сомов, в том числе:

- необоснованные выплаты заработной платы на сумму 87 665,5 тыс. сомов;

- необоснованное списание материальных ценностей и денежных средств на сумму 7 724,7 тыс. сомов;

- необоснованные расходы по командировочным расходам составили 134,1 тыс. сомов;

- использование специальных средств, минуя систему казначейства составило 6 689,2 тыс. сомов;

- завышение объемов строительно-монтажных работ составило 4 717,9 тыс. сомов;

- нецелевое использование бюджетных средств составило 48 417,5 тыс. сомов;

- сокрытая дебиторская и завышенная кредиторская задолженность составляет 47 747,5 тыс. сомов;

- средства, выделенные из республиканского бюджета организациям, состоящим на бюджетах другого уровня, составили 105 766,9 тыс. сомов, из них: в 2021 году из республиканского бюджета по статье "Расходы на текущий ремонт зданий и помещений" израсходовано 85 120,4 тыс. сомов и за счет централизованных мероприятий на пользование интернет-связи организаций образования израсходовано 20 646,5 тыс. сомов.

Бюджетные резервы и потери составили 819 073,8 тыс. сомов, из них подлежат к восстановлению 106 480,3 тыс. сомов, в ходе аудите восстановлено 100 286,5 тыс. сомов, не восстановлены 6193,8 тыс. сомов.

Нерационально использованные средства составили 158 720,6 тыс. сомов, в том числе: подлежит возмещению 122 864,6 тыс. сомов, в ходе аудита восстановлено в сумме 6 959,6 тыс. сомов, 115 905,0 тыс. сомов не восстановлено".


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URL: https://www.vb.kg/427499
Теги:
Министерство образования, Счетная палата, Кыргызстан
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