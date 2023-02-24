Счетная палата КР озвучила итоги аудита Минкультуры

Счетная палата КР провела аудит Министерства культуры информации, спорта и молодежной политики за 2021 год. В ходе проверки выявлено финансовых нарушений на общую сумму 23 522,0 тысяч сомов, сумма, подлежащая возмещению составляет 7 289,9 тысяч сомов, из них восстановлено 5 078,8 тысяч сомов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Проверка установила недостачи денежных средств и материальных ценностей на сумму 734,5 тыс. сомов. Отметим, что восстановлено 734,5 тыс. сомов.

Необоснованные выплаты заработной платы составили 16 542,6 тыс. сомов.

Необоснованные расходы товарно-материальных ценностей, денежных средств и командировочных расходов на сумму 1 386,8 тыс. сомов, из них подлежащих взысканию 1 386,8 тыс. сомов, взыскано 631,5 тыс. сомов.

Завышение объемов строительно-монтажных работ 744,7 тыс. сомов, из них восстановлению подлежит 744,7 тыс. сом, восстановлено 333,8 тыс. сомов.

Сокрытая по учету дебиторская и завышенная кредиторская задолженности на сумму 3 530,4 тыс. сомов, из них восстановлено 3 511,6 тыс. сомов.

Кроме этого, установлены резервы бюджета на сумму 4 958,8 тыс. сомов, из них подлежит восстановлению 4 096,1 тыс. сомов, восстановлено 647,7 тыс. сомов", - говорится в сообщении СП КР.