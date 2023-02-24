Итоги аудита Фонда оздоровления трудящихся ФПК направлены в прокуратуру

Счетная палата КР провела аудит эффективности по целевому использованию выделенных средств Фонда оздоровления трудящихся Федерации Профсоюзов Кыргызстана в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба СП КР.

"Аудитом установлено всего нарушений на сумму 44 236,2 тыс. сомов, из них:

- нецелевые расходы средств, предназначенных на организацию отдыха детей и подростков на общую сумму 351,2 тыс. сомов, в связи с погашением дебиторской задолженности за организацию летнего отдыха детей и подростков за 2021 год, тогда как согласно п.1 постановления Совета ФПК, средства ФОТ должны были быть распределены на июль, август, сентябрь и октябрь месяцы 2022 года.

- согласно предоставленной сметы общее количество детей, которых принимает ДОЛ "Келечек" составляет 1500 детей, по предоставленным спискам за счет средств ФОТ отдохнули 2511 детей, разница составляет 1011 детей, т.е. сверх нормативного количества детей. Исходя из этого, по представленным данным по реализации путевок на организацию отдыха 1011 детей и подростков завышение нормы количества детей по смете составило на сумму 7 077,0 тыс. сомов.

- включение в калькуляцию стоимости путевок прибыли в размере 10% от средств ФОТ и получение дохода на общую сумму 12141,6 тыс. сомов, а также включение в калькуляцию стоимости затрат на рекламу от средств ФОТ на общую сумму 767,5 тыс. сомов является необоснованной.

- при отдельных учебных заведениях функционируют санатории-профилактории, основной целью которых является оздоровление студентов. Свою деятельность они осуществляют на хозяйственном расчете. Кроме этого, санатории-профилактории финансируются также из средств ФОТ. При этом, подтверждение оплаты членских профсоюзных взносов студентами аудиту не представлено, студенты не являются плательщиками страховых платежей в Социальный фонд, в том числе в ФОТ. За 2022 год сумма финансирования санаториев-профилакториев составила 2 771,4 тыс. сомов. Следует отметить, из них по итогам аудита в сумме 2 157,5 тыс. сомов были перечислены в Фонд оздоровления трудящихся ФПК.

- здравницами Федерации профсоюзов Кыргызстана, от выручки, не подлежащей налогообложению необоснованно получен доход, учитываемый в составе себестоимости как налог с продаж в общей сумме 705,3 тыс. сомов.

- по состоянию на 01.11.2022 года имеются распределенные, но не использованные путевки в здравницы ФПК (недоезды) по 498 путевкам на сумму 14 489,1 тыс. сомов, которые были перечислены в здравницы ФПК.

- средства санаторно-курортных и туристических организаций в сумме 5972,4 тыс. сомов, подлежащие перечислению в Фонд развития, поступали на счета Управление Кыргызкурорттуризма и ФПК и использовались не по назначению или на свои нужды в нарушение Положения о Фонде развития санаторно-курортных и туристических организаций ФПК, где данные средства должны были использоваться на развитие санаторно-курортных и туристических организаций.

Итоги аудита будут направлены в соответствующий орган для правовой оценки".