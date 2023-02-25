В Бишкеке напали на бригаду скорой помощи. Виновных разыскивают

В Бишкеке напали на бригаду скорой помощи. Об этом сообщает на странице в соцсети бишкекского медпроекта "Врач на скорой".

"27 января в Бишкеке было совершено нападение на бригаду скорой медицинской помощи.

Вызов поступил в 9 вечера из кафе "Инлаваш" на проспекте Чуй. Сообщили о человеке без сознания. Когда бригада приехала, пациент был дезориентирован, на вопросы не отвечал, зрачки были узкие, запаха алкоголя не было. Врач хотела привести его в чувство при помощи паров нашатыря, наклонилась к пациенту, однако один из молодых людей из компании пациента мешал осмотру. На просьбу врача отойти и не мешать, он начал ее оскорблять и выражаться нецензурной бранью. Вмешался сотрудник кафе. Брат пациента применил борцовский прием и кинул его на фельдшерский чемодан. Началась драка. Тогда парень из этой компании выхватил нож и кинулся с ним на врача. Посетители их отогнали, и те ушли. Пациент после ингаляции пришел в себя.

На станции было проведено внутреннее расследование: чемодан не подлежит восстановлению. Разбиты медикаменты, тонометр. Общая сумма ущерба - больше 12,5 тысяч сомов. Был составлен акт и направлен в милицию.

Обращаемся ко всем с просьбой о помощи в поиске людей, ответственных за нападение на бригаду скорой помощи. Такие нападения не только являются преступлением, но и ставят под угрозу жизни и здоровье медицинских работников, которые бескорыстно и неутомимо трудятся, чтобы помочь тем, кто нуждается в медицинской помощи.

Данный факт зарегистрирован в АИС ЕРПП и возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство" УК КР.

Уже месяц проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения и обеспечению явки в следственную службу районного управления лиц, причастных к совершению данного преступления.

Друзья. Если у вас есть какая-либо информация, которая может помочь в расследовании этого дела, пожалуйста, обратитесь в милицию или свяжитесь с нами напрямую. Анонимность гарантируем", - говорится в сообщении медпроекта.