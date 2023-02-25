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В Кыргызстане значительно ужесточили наказания за нарушение ПДД

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В Кыргызстане ужесточили наказания за нарушение Правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД.

  1. За управление транспортным средством без водительских прав размер штрафа с 5 тысяч 500 сомов поднят до 15 тысяч сомов. Скидка не предусмотрена.
  2. Проезд на красный свет светофора или движение по тротуару. Прежде сумма штрафа составляла 3 тысячи сомов, теперь - 5 тысяч сомов.
  3. За превышение скорости на 40-60 километров в час - ранее было 5 тысяч 500 сомов, теперь 7 тысяч 500 сомов.
  4. За превышение на 60 километров в час и более - ранее было 7 тысяч 500 сомов, теперь будет 15 тысяч сомов.
  5. За выезд на встречную полосу - ранее было 5 тысяч 500 сомов, теперь будет 15 тысяч сомов.
  6. За автохулиганство - прежде было 7 тысяч 500 сомов - станет 15 тысяч сомов. За повторное нарушение предусматривается лишение прав на управление транспортным средством сроком на 6 месяцев.
  7. Водителям, совершившим ДТП и оставившим свое транспортное средство на месте происшествия, в котором не предусматриваются признаки уголовно наказуемого деяния, если ранее сумма штрафа составляла 10 тысяч сомов, то сейчас грозит лишение прав на управление автотранспортным средством сроком на 6 месяцев.
  8. За три и более нарушений ПДД в течение года - повторная сдача экзамена на права.
  9. Если раньше водители могли ездить со штрафом до 10 тысяч сомов, то сейчас эта сумма уменьшилась до 3 тысяч сомов. Водитель отстраняется от управления транспортным средством и его авто водворяется на штрафную стоянку.
  10. За управление транспортным средством с подложными номерами раньше было 15 тысяч сомов - стало 20 тысяч сомов, за повторное нарушение - лишение водительских прав на один год.

Новые правила вступят в силу с 8 марта 2023 года.


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URL: https://www.vb.kg/427515
Теги:
ПДД, штраф, Кыргызстан
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