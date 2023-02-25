В Кыргызстане компьютерные томографы будут работать круглосуточно

С целью оказания своевременной консультативно-диагностической помощи и повышения качества оказания медицинской помощи населению республики компьютерные томографы (КТ), установленные в организациях здравоохранения, переведены на круглосуточный режим работы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По ее данным, руководителям организаций здравоохранения поручено проработать вопрос об установлении цены на диагностические услуги не выше 1500 сом.

На сегодняшний день компьютерные томографы функционируют в пяти областных объединенных больницах Нарынской, Иссык-Кульской, Джалал-Абадской, Ошской и Таласской областей.

Закупленное оборудование позволит системе здравоохранения на местах оказывать современные услуги диагностики различных заболеваний, увеличит потенциал местных систем здравоохранения, а также увеличит доступность технологичной диагностики в регионах нашей страны.

Также, начата проработка вопроса о создании информационной системы по централизованному описанию медицинских снимков.

Как отмечает ведомство, что в этом году ожидается поставка двух ядерных магнитно-резонансных томографов и двух ангиографов в рамках проектов "Экстренное реагирование на COVID-19" и "Повышение устойчивости к рискам стихийных бедствий в Кыргызстане ERIK-CERC" Всемирного банка, двух КТ по линии Азиатского Банка Развития и шести КТ по линии проекта государственно-частного партнерства.

Адреса организаций здравоохранения, где можно пройти компьютерную томографию:

- Ошская межобластная объединенная больница. Адрес: г.Ош, улица Верхне-Увамская, 1. Контактные телефоны: (0555) 68-33-44;

- Джалал-Абадская областная объединенная больница. Адрес: г.Джалал-Абад, ул.Пушкина, дом 91;

- Таласская областная объединенная больница. Адрес: г.Талас, улица Бердике Баатыра, 1а. Контактные телефоны: (0700) 35-92-23;

- Нарынская областная объединенная больница. Адрес: г.Нарын, улица Качкынова, 5. Контактные телефоны: (0706) 20-30-21;

- Иссык-Кульская областная объединенная больница. Адрес: г.Каракол, улица Кутманалиева, 2. Контактные телефоны: (0701) 96-01-44; (0703) 46-52-97.