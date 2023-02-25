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В Оше возбуждены уголовные дела в отношении строительных компаний

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- Назгуль Абдыразакова
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Прокуратурой города Ош проведена проверка по незаконно строящимся постройкам на территории города. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, установлено, что ОсОО "Д.С." на земельном участке по ул.Ленинабадской и ОсОО "К.С.И." на земельном участке по ул.Шакирова города Ош без получения архитектурно-строительных разрешительных документов, самовольно выполняли строительные работы.

По указанным фактам прокуратурой города Ош возбуждены 2 уголовных дела по статье 214 (самоуправство) УК Кыргызской Республики, по которым ведутся расследования.


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URL: https://www.vb.kg/427519
Теги:
Ош, строительство, уголовное дело, прокуратура
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