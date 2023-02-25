В Оше возбуждены уголовные дела в отношении строительных компаний

Прокуратурой города Ош проведена проверка по незаконно строящимся постройкам на территории города. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, установлено, что ОсОО "Д.С." на земельном участке по ул.Ленинабадской и ОсОО "К.С.И." на земельном участке по ул.Шакирова города Ош без получения архитектурно-строительных разрешительных документов, самовольно выполняли строительные работы.

По указанным фактам прокуратурой города Ош возбуждены 2 уголовных дела по статье 214 (самоуправство) УК Кыргызской Республики, по которым ведутся расследования.