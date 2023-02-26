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Популярный Кадамжайский щенок обрел любящую хозяйку

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- Назгуль Абдыразакова
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Новость про щенка, которого принес мальчик по имени Алихан в школу, вызвала бурное обсуждение среди наших читателей. Поэтому мы решили проследить за дальнейшей судьбой четвероногого друга школьника.

Как пишет издание mekendesh со ссылкой на мать школьника Гулькумар Сарыбаеву, после того, как мальчика отругала учительница, Алихану пришлось оставить щенка на улице. Его подобрала русская девушка, которая живет по соседству. Позже, когда мальчишка нашел свою собаку, его мать отвела животное к ветеринару, который осмотрел его, назначив лекарства. Щенок получил паспорт и имя Лити. Новая хозяйка не хотела расставаться с собакой и попросила, чтобы она осталась вместе с ней.


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URL: https://www.vb.kg/427528
Теги:
Кадамджайский район, школа, животные
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