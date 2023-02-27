Задержаны члены транснациональной группировки, поставлявшие марихуану

Сотрудниками таможни "Манас" совместно с сотрудниками СБНОН МВД и ГКНБ в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий была пресечена и ликвидирована деятельность транснациональной группировки, наладившей устойчивый канал поставки наркотических средств марихуана из США через международную почтовую компанию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, общий вес марихуаны составил 2 кг 99 гр.

Кроме этого, был проведен обыск в квартире, где также были изъяты наркотические средства и средства маскировки для дальнейшей закладки.

Вследствие чего были задержаны организаторы данного канала гр. КР И.А. и А.А., осуществлявшие сбыт через мессенджер Telegram.

В настоящее время все материалы дела переданы в ГСУ МВД и ведутся следственные действия.