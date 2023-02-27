Проявите мудрость и выдержку. Гороскоп с 27 февраля по 5 марта

сей недели, но важно с умом использовать энергию растущей Луны, дабы начало календарной весны стало созидательным. Подстерегающие соблазны, возникающие интриги могут подталкивать к необдуманным тратам денег, поспешным действиям и спорам по каждому пустяку. Проявляя мудрость и выдержку, удастся принять взвешенные решения, которые поспособствуют выходу из возникших недоразумений и рациональным тратам денег. Обратите внимание на здоровье, особенно сердце, позвоночник и давление.

Овен – наступление календарной весны вскружит голову и подвигнет на неоправданные финансовые траты, любовные похождения и развлечения. Обходите стороной соблазны, поскольку любое неосторожное действие может создать волну ревности и обид. Наслаждайтесь последними зимними деньками и приходом календарной весны, накапливая энергию, наблюдая за происходящим, дабы с новыми силами в скором времени приняться за претворение в жизнь давних желаний.

Телец – домочадцы и некоторые деловые партнёры склонны придираться к словам, высказывая обиды. Воздержитесь от комментариев и ответных речей. Неоправданные ожидания ещё не повод для перехода на повышенные тона, разрушая то, что было создано в отношениях за последние годы. В будущем вы сможете вернуться к этой теме и благополучно разрешить накопившиеся проблемы, а пока дополняйте своими идеями предложения, полученные от друзей и сослуживцев. Вместе вы сумеете претворить в жизнь интересные проекты.

Близнецы – тщательно подбирайте слова при разговоре и во время переписки. Даже ваши шутки могут неверно истолковать, что станет причиной обид и поводом для закулисных интриг. В свою очередь научитесь спокойнее реагировать на критику и полученные сообщения. Возникшая тревожность может отразиться и на здоровье. Восполняйте энергию достаточным отдыхом, не ввязываясь в склоки. Значимые события состоятся на работе в ближайшее время и у вас должно быть достаточно ресурсов для реализации возникших возможностей.

Рак – настойчивость различных знакомых и, особенно сослуживцев, не будет знать границ. Поддавшись на их предложения, вы рискуете допустить значимые просчёты, которые болезненно ударят по вашему кошельку. Повремените с крупными покупками, финансированием совместных начинаний, а также от одалживания денег. Собрав больше информации, вы сможете поступить по-иному, не став жертвой назойливых предложений. Полезно обновить знания. Они вам вскоре пригодятся.

Лев – придержите при себе своё мнение, особенно в разговоре с руководством или влиятельными людьми. Ваша прямолинейность может существенно усложнить дальнейшее взаимодействие, продвижение по карьерной лестнице и получение документов в различных инстанциях. Справившись с гневными эмоциями, вы изберёте иную тактику для достижения целей и она окажется успешной. Пойдёт на пользу общение с давними знакомыми.

Дева – многое из происходящего вокруг вас будет задевать за живое, но проще относитесь к услышанным комментариям и дошедшим до вас слухам. В порыве эмоций, вы можете совершить поспешные шаги, непродуманные поездки. Обратите внимание на здоровье. Продолжая неспешно заниматься запланированными делами, вы сможете их довести до ума, получив хороший опыт по преодолению тревожного состояния. Буквально через неделю важные поездки и встречи состоятся.

Весы – зависть, даже и не осознанная, к вашим успехам, станет разъедать сложившиеся дружеские и деловые связи. На время воздержитесь от обсуждения важных вопросов, дайте эмоциям улечься, а также не спешите тратить деньги, вкладывать их в совместные дела. Спустя время станет понятно, с кем можно иметь дело, а с кем лучше расстаться, а пока постарайтесь сохранить стабильное финансовое положение.

Скорпион – достучаться до руководства и деловых партнёров окажется непростой задачей, а потому отложите важный разговор на неделю. Поднимая сейчас проблемные вопросы, вы можете навлечь на себя бурю гневных и незаслуженных эмоций. На провокационные замечания также стоит отвечать сдержанно, дабы это не послужило поводом для пересмотра достигнутых ранее договорённостей. Уделите больше времени домашним заботам и общению с домочадцами. Сейчас самое время исполнить давние обещания.

Стрелец – поступающие сообщения противоречивы, а полученные предложения ненадёжны. Повремените с кардинальными переменами в жизни, особенно если они имеют отношение к работе, дальним поездкам, переездам. Решения, принятые под влиянием нахлынувших эмоций, могут создать немало сложностей. Уделите должное внимание здоровью, приведите нервы в порядок и на следующей неделе вы уже будете готовы к принятию важных решений.

Козерог – дуновение весны способно вывести их эмоционального равновесия, подвигая на приключения. Воздержитесь от соблазнов, сохраняя уже сложившиеся отношения. К экспериментам в финансовой сфере подходите осторожно. Велики риски потерь из-за быстро меняющихся условий. Повремените с оформлением кредитов и одалживанием денег. В скором времени многое прояснится, и тогда вы сумеете претворить в жизнь свои планы, блеснуть на вечеринках и очаровать своим шармом.

Водолей – домочадцы и деловые партнёры порой могут требовать невозможного, но не спешите давать категоричный отказ. Резкость может привести к значимым конфликтам. Выслушав до конца их требования и пожелания, вы уже смягчите эмоциональный накал, а проговорив претензии или требования вслух, они сами поймут их абсурдность. Практически через неделю они изменят своё видение, что позволит в спокойной обстановке обсудить важные вопросы и прийти к консенсусу.

Рыбы – осторожность на работе и во время поездок не помешает. Повышается риск различных происшествий. Менять что-либо в работе, впрочем как и само место работы также не желательно. Поспешность в решении может создать немало непредвиденных хлопот. Достаточно отдыхайте, наслаждайтесь приходом календарной весны, восстанавливайте здоровье. Практически через неделю вам представится возможность проявить себя, участвуя в различных мероприятиях.

Астролог Андрей Рязанцев