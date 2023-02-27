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В КР создается механизм мониторинга для оценки соблюдения прав человека

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- Светлана Лаптева
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Сегодня в Бишкеке презентуют проект, который позволит создать в Кыргызстане механизм мониторинга и реагирования для оценки соблюдения прав человека, гендерного равенства, недопущения дискриминации, обеспечения прозрачности и стандартов подотчетности в законодательстве и на практике в секторе правосудия.

Проект объединит организации гражданского общества (ОГО) и отдельных его членов, занимающихся вопросами правосудия и верховенства закона, и обеспечив их основными знаниями, навыками и инструментами, необходимыми для скоординированного и профессионального мониторинга системы правосудия, укрепит способность гражданского общества осуществлять ориентированный на достижение результатов мониторинг реформы сектора правосудия и будет способствовать созданию устойчивых сетей ОГО.

Цель встречи - повышение потенциала субъектов гражданского общества в области мониторинга, анализа и реагирования на проблемы в системе правосудия в Кыргызстане и, таким образом, продвижение реформ в этой области, которое будет способствовать продвижению правосудия и верховенства закона в Кыргызстане, обеспечит создание механизма мониторинга, координации и реагирования гражданского общества для оценки соблюдения прав человека, гендерного равенства, недопущения дискриминации, обеспечения прозрачности и стандартов подотчетности в законодательстве и на практике в секторе правосудия.

Кроме того, одними из ключевых тем, рассматриваемых в ходе мониторинга, анализа и последующих действий в рамках проекта станут цифровизация учреждений сектора правосудия и защита неприкосновенности частной жизни. Новый механизм мониторинга на уровне гражданского общества будет использовать правозащитный подход и учитывать гендерную проблематику посредством специально разработанной, последовательной методологии. Новый механизм будет помогать осуществлять надзор и оценку правовой и судебной реформы, прежде всего, в сфере уголовного правосудия (как наиболее проблематичной сферы), а также в сфере гражданского и административного правосудия, охватывая внедрение института пробации и другие внедренные в недавнем времени, новые правовые механизмы. Проект также будет способствовать противодействию коррупции путем повышения прозрачности и подотчетности в работе государственных органов.

Участники конференции представят и обсудят методологию мониторинга сектора правосудия, разработанную в рамках вышеупомянутого проекта как инструмент, помогающий гражданскому обществу оценить проблемы в этой важной сфере и предоставить рекомендации. Методология фокусируется в основном на сфере уголовного правосудия и была разработана на основе международных стандартов и лучших практик.

Национальные и международные эксперты будут вести обсуждение областей, которые охватываются и анализируются методологией. В мероприятии также примут участие организации гражданского общества, активно работающие в сфере мониторинга в Кыргызстане.

Мероприятие проводится в рамках финансируемого Европейским Союзом проекта "Акыйкат Кареги - Национальная сеть гражданского общества по мониторингу сектора правосудия" и организовано Mеждународным партнерством по правам человека (IPHR) и ОФ "Юристы за права человека".


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URL: https://www.vb.kg/427540
Теги:
гендер, права человека, Бишкек
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