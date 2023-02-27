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Бишкекский городской драматический театр опубликовал мартовский репертуар

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- Назгуль Абдыразакова
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Бишкекский городской драматический театр им. А. Умуралиева подготовил для зрителей следующие спектакли.

3-4 марта

"Принцесса Турандот". Фантазия на тему сказок К. Гоцци (на русском языке). Режиссёр-постановщик – народный артист Республики Казахстан Бекпулат Парманов.

Начало: в 18.00

10- 12 марта

Б. Жакиев. "Саадак какты" ("Стон тетивы"). Притча на кыргызском

языке). Режиссёр-постановщик – Уланмырза Карыпбаев.

Начало: в 18.00

17- 19 марта

М. Ладо. "Очень простая история". Спектакль-притча. Режиссёр-постановщик – народный артист Республики Казахстан Бекпулат Парманов.

Начало: в 18.00

24- 25 марта

А. Аверьянов по сказке Д. Родари. "Чиполлино" (сказка для семейного просмотра). Режиссёр-постановщик – народный артист Республики Казахстан Бекпулат Парманов.

Начало: в 15.00

26 марта

Концерт инструментально-джазовой группы "Аура".

Начало: в 18.00

31 марта

Б. Жакиев. "Саадак какты" ("Стон тетивы"). Притча на кыргызском

языке). Режиссёр-постановщик – Уланмырза Карыпбаев.

Начало: в 18.00


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URL: https://www.vb.kg/427545
Теги:
концерт, театр, Бишкек, спектакль
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