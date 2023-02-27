Бишкекский городской драматический театр опубликовал мартовский репертуар

Бишкекский городской драматический театр им. А. Умуралиева подготовил для зрителей следующие спектакли.
3-4 марта
"Принцесса Турандот". Фантазия на тему сказок К. Гоцци (на русском языке). Режиссёр-постановщик – народный артист Республики Казахстан Бекпулат Парманов.
Начало: в 18.00
10- 12 марта
Б. Жакиев. "Саадак какты" ("Стон тетивы"). Притча на кыргызском
языке). Режиссёр-постановщик – Уланмырза Карыпбаев.
Начало: в 18.00
17- 19 марта
М. Ладо. "Очень простая история". Спектакль-притча. Режиссёр-постановщик – народный артист Республики Казахстан Бекпулат Парманов.
Начало: в 18.00
24- 25 марта
А. Аверьянов по сказке Д. Родари. "Чиполлино" (сказка для семейного просмотра). Режиссёр-постановщик – народный артист Республики Казахстан Бекпулат Парманов.
Начало: в 15.00
26 марта
Концерт инструментально-джазовой группы "Аура".
Начало: в 18.00
31 марта
Б. Жакиев. "Саадак какты" ("Стон тетивы"). Притча на кыргызском
языке). Режиссёр-постановщик – Уланмырза Карыпбаев.
Начало: в 18.00