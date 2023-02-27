Болтурук просит помиловать его и отпустить в Канаду

Бывший внешний управляющий ЗАО "Кумтор Голд Компани" Тенгиз Болтурук написал очередное письмо в адрес президента КР Садыра Жапарова, в котором просит главу государства помиловать его. Текст письма опубликовал в соцсети адвокат Кайсын Абакиров.

"Уважаемый Садыр мырза!

За то, что не смог выполнить в полной мере поставленные вами передо мной задачи, от всего сердца прошу прощения и прошу меня помиловать.

Работая по 75-80 часов в неделю я просто не успевал уследить за делами Кумтора и своими коллегами. Мне не хватило сил искоренить коррупционные схемы, которые на протяжении 20 лет укоренились на Кумторе.

Для меня это большой жизненный урок, но я даю вам слово, что к этим схемам я не имею отношения, и я никогда не пытался предать ваше доверие и никогда не предам.

Сейчас только Вы моя надежда на справедливость и помилование. Если вы ещё мне верите, то я могу быть ещё полезным, и готов всем сердцем оказать вам помощь. Если же я кому-либо в правительстве мешаю, то готов спокойно уехать в Канаду.

Сейчас все в Божьих и ваших руках. Верю, что Вы примите правильное решение", - написал Болтурук.