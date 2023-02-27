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В Баткене пресечен ввоз более 9 тонн контрабандных минеральных удобрений

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- Назгуль Абдыразакова
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В Баткене при таможенном досмотре в грузовом отсеке автомобиля Mercedes-Benz 412 под управлением гражданина КР С.К.К. был обнаружен товар - минеральное удобрение карбамид, в количестве 77 мешков, произведенного в Узбекистане. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, общий вес задержанного товара составил 3 850 кг, а среднерыночная стоимость составила 184 800 сомов. Груз был без каких-либо документов, подтверждающих таможенное оформление.

Аналогичный факт незаконного ввоза товара выявлен в городе Баткене при проверке автотранспортного средства марки Mercedes-Benz 810 D под управлением гражданина КР И.У.А.

При таможенном досмотре в грузовом отсеке обнаружено минеральное удобрение – аммиачная селитра, в количестве 125 мешков. Общий вес задержанного товара составляет 6 250 кг, среднерыночная стоимость - 237 500 сомов.

Собранные материалы по двум фактам находятся на рассмотрении сектора таможенных расследований ОБК и НТП.


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URL: https://www.vb.kg/427550
Теги:
контрабанда, минеральные удобрения, Узбекистан, Кыргызстан
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