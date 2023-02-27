В Кыргызстане милиция пресекла канал поставок марихуаны из США

Службой по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Кыргызской Республики совместно с ГТС при МФ КР и ГКНБ КР пресечена деятельность транснациональной наркогруппировки, наладившей устойчивый канал поставок наркотических средств марихуана (шишки) из Соединенных штатов Америки. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

"В ходе проведения специальных следственных действий "контролируемая поставка наркотических средств" в рамках возбужденного уголовного дела по ст. 285 ("Контрабанда предметов, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу Кыргызской Республики") и ст.282 ("Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта") Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

25 января 2023 года в Бишкеке возле одного из супермаркетов при получении контролируемых наркотических средств были задержаны двое граждан - И.А. и А.А. В результате проведения дальнейших мероприятий установлено, что задержанные И.А. и А.А. являются организаторами интернет-магазина, осуществлявшего продажу наркотиков через мессенджер Telegram с середины 2022 года данный магазин имел 377 активных подписчиков.

Оплата со стороны покупателей производилась путем пиринговой платежной системы (криптавалюта) на разные электронные кошельки.

Необходимо отметить, что среднерыночная стоимость данной партии наркотических средств составляет около 30 000 долларов США за 1 кг.

Поставка наркотиков проходила через международную почтовую компанию. Квартира одного из фигурантов использовалась как офис интернет-магазина, где хранились и расфасовывались наркотики.

В ходе обыска была обнаружена и изъята часть наркотических средств, готовых к употреблению, а также тары для их хранения, маскировки и дальнейшего осуществления закладки.

Таким образом, общий вес изъятых наркотических средств составил 2 кг 099 гр. Задержанные водворены в СИЗО Бишкека на 2 месяца.

В настоящее время проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия по установлению других лиц, причастных к данному преступлению".