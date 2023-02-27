Жителей Бишкека вновь и вновь просят не оставлять мусор в троллейбусах

Мэрия столицы убедительно просит горожан не оставлять мусор в троллейбусах. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

Бригада по уборке ежедневно моет салоны троллейбусов. Чистка и уборка салона требует много сил и труда. Также моются сидения, окна, потолков и полы салонов.

При этом в троллейбусах бывают недобросовестные пассажиры, которые оставляют в салонах мусор: пластиковые бутылки, стаканы, жвачки.

Ежедневно в Бишкеке горожан перевозят 130 троллейбусов.

Дорогие горожане! Пожалуйста, уважайте труд сотрудников городских служб и берегите муниципальное имущество".