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Жителей Бишкека вновь и вновь просят не оставлять мусор в троллейбусах

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Мэрия столицы убедительно просит горожан не оставлять мусор в троллейбусах. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

Бригада по уборке ежедневно моет салоны троллейбусов. Чистка и уборка салона требует много сил и труда. Также моются сидения, окна, потолков и полы салонов.

При этом в троллейбусах бывают недобросовестные пассажиры, которые оставляют в салонах мусор: пластиковые бутылки, стаканы, жвачки.

Ежедневно в Бишкеке горожан перевозят 130 троллейбусов.

Дорогие горожане! Пожалуйста, уважайте труд сотрудников городских служб и берегите муниципальное имущество".


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URL: https://www.vb.kg/427555
Теги:
Бишкекское троллейбусное управление, мусор, Бишкек
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