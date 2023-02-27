В Бишкеке приготовили пиццу по новому рецепту искусственного интеллекта

Для одной из пиццерий Бишкека нейронная сеть ChatGPT придумала новый рецепт вкусной пиццы. Об этом сообщает пресс-служба пиццерии.

По ее данным, нейронной сети предложили набор продуктов и спросили, что из них можно приготовить. Спустя пару секунд искусственный интеллект разработал полноценный рецепт пиццы с пошаговой инструкцией. Дегустацию провели среди гостей заведения, и что поразительно им очень понравилось!

Будущее уже близко, теперь искусственный интеллект способен разработать рецепт вкусной пиццы и не только за короткое время. И это доказала Dodo Pizza.

Подробный обзор приготовления пиццы по рецепту нейросети по можно посмотреть по ссылке