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В Бишкеке приготовили пиццу по новому рецепту искусственного интеллекта

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- Назгуль Абдыразакова
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Для одной из пиццерий Бишкека нейронная сеть ChatGPT придумала новый рецепт вкусной пиццы. Об этом сообщает пресс-служба пиццерии.

По ее данным, нейронной сети предложили набор продуктов и спросили, что из них можно приготовить. Спустя пару секунд искусственный интеллект разработал полноценный рецепт пиццы с пошаговой инструкцией. Дегустацию провели среди гостей заведения, и что поразительно им очень понравилось!

Будущее уже близко, теперь искусственный интеллект способен разработать рецепт вкусной пиццы и не только за короткое время. И это доказала Dodo Pizza.

Подробный обзор приготовления пиццы по рецепту нейросети по можно посмотреть по ссылке


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URL: https://www.vb.kg/427563
Теги:
информационные технологии, кулинария, Бишкек
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