Дмитрий Медведев: Мир без России нам не нужен

Заместитель главы Совбеза РФ, экс-президент РФ Дмитрий Медведев написал статью о причинах войны и будущем России, которую опубликовала газета "Известия":

"Прошлогодний юбилей - 100-летие образования Союза ССР - прошел на фоне тектонических процессов, которые зародились еще три десятилетия назад и в 2022 году спровоцировали мощные, разрушительные потрясения. С металлическим грохотом рухнули основы миропорядка постсоветского периода, который до недавних пор считался пусть не лучшим, но всё же более-менее привычным. Не сработали международные подушки безопасности, и сейчас трещины идут вширь и вглубь всей системы поддержания мира на планете.

Причины происходящего ищут в наследии давней и сравнительно новой истории. Ведь то, что мы наблюдаем сейчас, случалось не однажды - в тот момент, когда приходила к концу своего существования очередная мировая империя.

Обратимся к событиям относительно недавнего прошлого, свидетелями которых стали многие из нас. Начало трагедии, которая разворачивается сегодня на Украине, было положено в конце прошлого века. Конкретно - в тот момент, когда потерпел крах Советский Союз. Могущественная страна долгое время держалась на послевоенных договоренностях и взаимных интересах стран-участников, на блоковом противостоянии и ядерных ракетах, на поставках продовольствия своим сателлитам, на тракторах и танках, на "социалистическом реализме", хотя коммунистический режим и продержался куда меньше поверженной им многовековой Российской империи.

Не буду углубляться в то, какие мотивы двигали политическими лидерами, усилиями которых СССР так быстро развалился. Как и в рассуждения о том, кто подорвал Советский Союз: происки внешних врагов, неконкурентоспособная экономика или гонка вооружений. Вполне вероятно, ушедший в год столетия Союза его последний лидер искренне верил, что действует во благо многонационального народа великого государства, главой которого он стал после пресловутой "гонки на лафетах". При этом руководители союзных республик цинично заботились лишь о том, чтобы стать главами самостоятельных государств, созданных на еще дымящихся останках большой страны. Так или иначе потом были Форос и августовский путч. И конец Союза ССР, который так и остался для старшего поколения любимым Отечеством и прекрасной мечтой о справедливости.

На всё это западный мир взирал свысока, с надменным прищуром победителя и чувством явного превосходства. Думая лишь о том, как удовлетворить свои шкурные интересы. И всеми силами продолжая толкать нашу страну в пропасть для полного устранения своего давнего конкурента. Все благостные разговоры о равном партнерстве, дивном новом мире без разделительных линий и прочей прекраснодушной белиберде велись только для отвода глаз. И оказались лишь бессмысленными формулами, маскировавшими извращенные замыслы наших вечных противников.

Взявшие власть в новой России разномастные политики не смогли совладать с возникшей угрозой. Кто-то по недомыслию, отсутствию политической культуры и опыта, а кто-то - искренне заблуждаясь в намерениях наших "новых друзей". Наступили тяжелые времена: люди стремительно скатывались в нищету, а системообразующие отрасли экономики, попавшие под лавину приватизации, приходили в упадок. Расцвел сепаратизм, образовались горячие точки внутри страны, запылал Кавказ.

В заслугу тогдашним властям - президентам СССР и РСФСР Михаилу Горбачеву и Борису Ельцину - часто ставили то, что после гибели "коммунистического монстра" удалось не допустить ничего похожего на гражданскую войну, как после переворота 24 октября 1917 года. Это и так, и не так. Критическая масса недовольства могла превратиться в полноценное гражданское противостояние, на пороге которого мы очутились в 1993-м. Но тогда пожар конфликта еще не пытались активно раздуть из-за границы, ведь западный мир устраивала слабая, поверженная, покорная Россия. Всё это начнется несколько позже, в середине 90-х. Да и наш многонациональный народ тогда проявил мудрость, не дав "раскачать" страну и спровоцировать разрушительную внутреннюю агрессию.

Главное, что можно занести в плюс руководству распавшегося СССР и первому главе его правопреемницы России, - то, что они не сделали самой страшной ошибки: не позволили растащить по вновь образованному на месте великой страны лоскутному одеялу ее мощнейший ядерный потенциал.

Ценой неимоверных усилий Россия постепенно преодолела самые трудные времена. Заставила считаться с собой на международном уровне, полностью выплатила внешний долг, занялась восстановлением экономики и социальной сферы. Вернула уважение к своим вооруженным силам, по-прежнему проводила политику ядерного сдерживания и не допускала провокаций.

Но история неумолима. Рим и Константинополь. Арабские халифы и Чингисхан. Возвышение и бесславная смерть Наполеона. "Закат солнца" в колониях могущественной Британии. Европа Карла Великого. Инки и персы. Османская империя и царская Россия. На какой из этих страниц ни открой тома мировой летописи, найдешь одно и то же. После расцвета империи и ее золотого века - долгий путь к одному и тому же финалу: к распаду и войне или войне и распаду. Это мировой закон. Так и случилось с нами, с Союзом ССР, только в отложенном варианте. Война могла произойти раньше - в 90-е годы ушедшего столетия, в первые два десятилетия XXI века, но разгорелась сейчас. Такое развитие событий связано с неумолимым и жестоким ходом мировой истории. Умирает большая страна - начинается война. Рано или поздно. Слишком сильны накопившиеся внутренние противоречия и обиды. Возникают дремучий национализм, примитивная зависть и жадность. И, конечно, сильнейшим катализатором войны после гибели империи всегда выступают страны вокруг нее, желающие дальнейшего раздела рухнувшей державы. В нашем случае им стала отмороженная и циничная позиция западного мира. Вконец оборзевшей от своей безнаказанности англосаксонской цивилизации, которая просто свихнулась на почве идей исключительности и выдуманного мессианства.

Точками невозврата можно считать две даты. Первая - осень 2008 года, когда западный мир поддержал агрессию Грузии против осетинского народа и вознес до небес придурка, наркомана и авантюриста, которого позже отринула не только его собственная страна, но и чужая, куда он трусливо сбежал. Агрессору тогда был дан быстрый и твердый отпор.

Вторая поворотная точка - весна 2014 года, когда свою волю на законном референдуме высказал народ Крыма, навсегда вернувшись на историческую родину. У западного мира это вызвало бешеную, бессильную истерику, которая длится до сих пор. Их конвульсии подпитываются пещерной русофобией и желанием создать новоявленного Франкенштейна в лице Украины - особую "анти-Россию", о которой написал президент нашей страны. Что тут еще сказать? Только одно: мудрые предшественники нынешних безмозглых западных политиканов говорили так: Deus quos vult perdere dementat prius - кого Бог хочет наказать, того сначала лишает разума. Именно эта безумная истерика, навязчивое желание растерзать нашу страну и привели в конечном счете к специальной военной операции.

История демонстрирует и другое: любая рухнувшая империя хоронит под своими обломками полмира, а то и больше. Этого, похоже, не хотят уразуметь те, кто сначала разваливал СССР, а сейчас пытается уничтожить Российскую Федерацию. У них сохраняются бредовые иллюзии, что, отправив на тот свет без единого выстрела Советский Союз, они смогут без существенных проблем для себя похоронить и нынешнюю Россию, бросая в топку жизни тысяч людей, вовлеченных в конфликт. Это крайне опасные заблуждения. Как с СССР не получится. Если всерьез встанет вопрос о существовании самой России, он будет решен отнюдь не на украинском фронте. А вместе с вопросом дальнейшего существования всей человеческой цивилизации. И здесь не должно быть никаких двусмысленностей. Мир без России нам не нужен.

Конечно, можно и дальше накачивать оружием неофашистский киевский режим и препятствовать любой возможности возродить переговоры. Наши враги занимаются именно этим, не желая понять, что их цели заведомо ведут к тотальному фиаско. Проигрышу для всех. Краху. Апокалипсису. Когда о прежней жизни придется забыть на века, пока не перестанут исходить радиацией дымные завалы.

Россия такого не допустит. И мы не одиноки в этом стремлении. Западные страны с сателлитами - лишь 15% населения планеты. Нас гораздо больше, и мы много сильнее. Спокойная мощь нашей большой страны и авторитет ее партнеров - залог сохранения будущего для всего нашего мира".