Садыр Жапаров принял директора Госкомиссии по делам религий и муфтия

Президент Садыр Жапаров сегодня, 27 февраля, принял директора Государственной комиссии по делам религий Тойгонбая Абдыкарова и верховного муфтия, главу Духовного управления мусульман Кыргызстана Замира кары Ракиева. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, Замир кары Ракиев проинформировал главу государства о ходе организации паломничества граждан страны в священный город мусульман Мекку (хадж).

По его данным, на текущий год Королевство Саудовской Аравии выделило 6110 квот для паломников из Кыргызстана, желающих совершить хадж в Мекку. Создан республиканский штаб по подготовке хаджа-2023, в который включены представители государственных органов, в том числе и правоохранительных, в целях недопущения коррупции, обеспечения прозрачности и контроля за целевым использованием средств.

Директор Госкомиссии по делам религий Тойгонбай Абдыкаров предоставил информацию о текущей деятельности комиссии, проделанной работе и приоритетных планах на ближайшее будущее.

Глава государства, выслушав их доклады, подчеркнул особую важность недопущения коррупционных проявлений при подготовке предстоящего паломничества.

Он напомнил о нелицеприятных фактах, связанных с финансовыми нарушениями и коррупцией при организации хаджа в ранние годы. Президент особо отметил, что паломники тратят немалые суммы, поэтому они имеют право знать, как расходуются их средства, в связи с чем коррупция здесь недопустима.

Говоря об указе президента "О Концепции государственной политики Кыргызской Республики в религиозной сфере на период 2021-2026 годы", Садыр Жапаров подчеркнул важность ведения политики в сфере религии согласно данному документу.

Вместе с этим, Садыр Жапаров поручил продолжать активную работу по разъяснению указа "О мерах по упорядочению семейных торжеств и поминальных обрядов в Кыргызской Республике", призванного предотвращать излишнее расточительство при проведении похорон, поминок и иных обрядов и мероприятий.