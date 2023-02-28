Погода
$ 87.48 - 88.31
€ 92.57 - 93.57

У жительницы Оша изъяли около 2 килограммов гашиша

87  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сотрудниками СБНОН МВД совместно с сотрудниками таможенной службы с применением служебной собаки по кличке "Ирбис" проведен неотложный обыск у жительнице города Ош К.Д. 1987 г.р. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе обыска в зале, за диваном был обнаружен и изъят черный полиэтиленовый пакет, внутри которого находилось наркотическое вещество со специфическим запахом - 4 брикета. Согласно заключению судебно-химической экспертизы, изъятое вещество является наркотическим средством "гашиш" афганского происхождения весом 1 кг 904 г.

"Возбуждено уголовное дело по ст. 282 УК КР "Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта" Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

Задержанная гражданка водворена в ИВС.

В настоящее время проводятся дальнейшие специальные следственные действия на выявления всех лиц причастных к данному преступлению".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/427583
Теги:
задержание, наркотики, Ош
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  