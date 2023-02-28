У жительницы Оша изъяли около 2 килограммов гашиша

Сотрудниками СБНОН МВД совместно с сотрудниками таможенной службы с применением служебной собаки по кличке "Ирбис" проведен неотложный обыск у жительнице города Ош К.Д. 1987 г.р. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе обыска в зале, за диваном был обнаружен и изъят черный полиэтиленовый пакет, внутри которого находилось наркотическое вещество со специфическим запахом - 4 брикета. Согласно заключению судебно-химической экспертизы, изъятое вещество является наркотическим средством "гашиш" афганского происхождения весом 1 кг 904 г.

"Возбуждено уголовное дело по ст. 282 УК КР "Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта" Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

Задержанная гражданка водворена в ИВС.

В настоящее время проводятся дальнейшие специальные следственные действия на выявления всех лиц причастных к данному преступлению".