КР и РуЗ выявили факт таможенного правонарушения на сумму около 6 млн сомов

Сотрудниками Главного управления по борьбе с контрабандой ГТС при МФ КР при проведении мониторинга оформления товаров с применением портала обмена информации с РУз, установлено, что в адрес ИП "А" из Республики Узбекистан поставлялся товар "санитарно-гигиеническая бумага" (сырье). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, было установлено, что получатель ИП "А" при прохождении таможенного оформления на таможенной территории ЕАЭС в КР подавал ложные сведения, указанные в экспортных декларациях Государственного таможенного комитета РУз.

В связи с наличием правонарушений, выразившихся в несоблюдении требований таможенного законодательства ЕАЭС, в бюджет Кыргызской Республики нанесен ущерб в размере – 5 908 378 сомов, с учетом пени.

Факт зарегистрирован в АИС ЖУИ ЕРП, собранные материалы переданы в Генеральную прокуратуру Кыргызской Республики, для принятия процессуального решения.