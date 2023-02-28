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Кабмин:Центральная Азия является важным регионом для транспортных коридоров

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- Назгуль Абдыразакова
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Расположение Кыргызской Республики на перекрестке нескольких основных транспортных путей, близость к Китайской Народной Республике, Российской Федерации и Республике Казахстан, а также относительно легкий доступ к остальной части Центральной Азии делают нашу страну идеальным центром торговли и транспорта. Об этом председатель кабинета министров Акылбек Жапаров сказал в ходе тематического круглого стола. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, глава кабмина отметил, что Центральная Азия является важным регионом для транспортных коридоров, благодаря своему расположению на стратегически важном пересечении двух континентов.

"Отсутствие выхода к морю по-прежнему неблагоприятно влияет на восприятие региона международными инвесторами, но экономические ветры сменились на попутные. Мы отходим от парадигмы выживания и концентрируем усилия в парадигме экономического развития. Необходимо занять достойную роль в цепочках региональных поставок. Новый Шелковый путь, также известный как Инициатива "Один пояс - один путь", представляет собой обширный инфраструктурный проект, запущенный Китайской Народной Республикой и направленный на соединение Азии, Европы и Африки через сеть автомобильных и железных дорог, портов и другие инфраструктурные проекты. Кыргызская Республика играет жизненно важную роль в данном проекте, поскольку наша страна стратегически расположена на перекрестке основных транспортных путей, связывающих Китайскую Народную Республику с Европой и Ближним Востоком. Наша республика активно продвигает свое участие в данном проекте, что может открыть для нас значительные инвестиционные и торговые возможности", - сказал он.

Акылбек Жапаров продолжил, что новый аналитический доклад Евразийского банка развития (ЕАБР) посвящен структурным изменениям в экономике Центральной Азии.

За последние 20 лет ВВП региона увеличился в 7,5 раза, а средний темп роста составил 6,2% - быстрее развивающихся стран и более чем в 2 раза быстрее мира в целом. Совокупный ВВП Центральной Азии – 347 млрд долл. США. Оборот внешней торговли товарами стран Центральной Азии составил 165,5 млрд. долл. США в 2021 году, увеличившись за последние 20 лет в 6 раз. Взаимная торговля стран региона развивается опережающими темпами по отношению к внешней торговле.

"Мы будем развивать транзитный потенциал путём создания транснациональных логистических хабов, бондовых складов и логистической инфраструктуры для участия в таких цепочках электронной коммерции, которые создадут огромное количество рабочих мест, притоков инновационных финансовых технологий – цифровые деньги, криптовалюты и блокчейн. Эффект так называемой низкой базы позволит нам задать амбициозные темпы роста экономики. Находясь рядом с Китайской Народной Республикой, мы не используем этот "океан" для нашей продукции. Колоссальные объёмы маршрутов электронной коммерции из Китайской Народной Республики в Европу проходят мимо нашей страны. В республике выручка на рынке электронной коммерции в 2021 году составила 460,0 млн. долл. США. Ожидается, что годовой рост выручки (CAGR 2021-2025) составит 17,7%, в результате чего к 2025 году объем рынка составит 864,1 млн. долл. США, а количество пользователей услуг электронной коммерции достигнет 2,7 млн. (38,3% населения)", - сказал он.

Председатель кабинета министров напомнил, что наша страна достигла соглашения с морским портом Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах по расширению доступа к международной торговле через море.

По его словам, также рассматривается вопрос открытия нового международного мультимодального коридора в Российскую Федерацию через Каспийское море. Сухопутная часть нового маршрута пройдет из Кыргызстана через территорию Республики Узбекистан до морского порта Туркменбаши в Балканском велаяте Туркменистана. Далее грузы предлагается перевозить морским транспортом до российского порта в городе Астрахань.

В завершение своего выступления Акылбек Жапаров подчеркнул, что малые страны приобретают все большее значение, а эра стран, богатых природными ресурсами, подходит к концу.

"Те, кто может быстро адаптироваться к новым вызовам и изменениям, сейчас самые сильные. В этих условиях у Кыргызской Республики есть шанс занять свое место в мировом порядке/мировой торговле, основываясь на имеющихся преимуществах", - заключил он.


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URL: https://www.vb.kg/427591
Теги:
Акылбек Жапаров, Центральная Азия, кабмин
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