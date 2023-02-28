В Душанбе состоялось мероприятие, посвященное кыргызскому языку

В рамках реализации объявленного кабинетом министров месячного плана работы по проведению "Международного дня родного языка" посольством Кыргызской Республики в Республике Таджикистан было организовано культурное мероприятие под названием "Эне тили болбосо аты аталбайт улуттун", в котором приняли участие студенты из Кыргызстана, обучающиеся в вузах города Душанбе. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, на мероприятии Посольство КР в РТ отметило важность сохранения кыргызской культуры, родного языка и передачи его следующему поколению, а также информировало присутствующих о статусе государственного языка и его развитии. В свою очередь, кыргызские студенты прочитали стихотворения известных кыргызских поэтов.

Состоялся обмен мнениями в формате "вопрос-ответ".

Помимо прочего, до сведения кыргызских студентов была доведена информация о правилах пребывания в Таджикистане.