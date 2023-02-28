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В Душанбе состоялось мероприятие, посвященное кыргызскому языку

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- Назгуль Абдыразакова
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В рамках реализации объявленного кабинетом министров месячного плана работы по проведению "Международного дня родного языка" посольством Кыргызской Республики в Республике Таджикистан было организовано культурное мероприятие под названием "Эне тили болбосо аты аталбайт улуттун", в котором приняли участие студенты из Кыргызстана, обучающиеся в вузах города Душанбе. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, на мероприятии Посольство КР в РТ отметило важность сохранения кыргызской культуры, родного языка и передачи его следующему поколению, а также информировало присутствующих о статусе государственного языка и его развитии. В свою очередь, кыргызские студенты прочитали стихотворения известных кыргызских поэтов.

Состоялся обмен мнениями в формате "вопрос-ответ".

Помимо прочего, до сведения кыргызских студентов была доведена информация о правилах пребывания в Таджикистане.


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URL: https://www.vb.kg/427601
Теги:
кыргызский язык, посольство, Таджикистан, Кыргызстан
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