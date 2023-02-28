Погода
$ 87.48 - 88.31
€ 92.57 - 93.57

Мерсико приступает к запуску горячего питания для школ Кыргызстана

54  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке пройдет вторая ориентационная встреча для участников организации горячего питания для начальных классов. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

По ее данным, встреча соберет всех исполнителей организации горячего питания в целевых школах, вошедших в программу МакГоверна-Доула "Продовольствие для образования и детское питание (2021-2026)". Мероприятие скоординирует работу разных действующих лиц в реализации второго этапа программы в 150 школах Кыргызской Республики, 18 из которых находятся в Чуйской, Иссык-Кульской и Нарынской областях и примут участие на встрече в г. Бишкек. Первая встреча состоялась в городе Джалал Абад 20 февраля 2023. Встречи для школ Баткенской и Ошской областей запланированы на 1, 14 и 15 марта.

Участники встречи:

ознакомятся с планом мероприятий МГД Мерсико

проанализируют барьеры в организации горячего питания в школах и успехи школ, уже реализующих программу с 2021 по 2023 гг.

определят роли и обязательства всех заинтересованных сторон в продвижении и в обеспечении своевременного запуска горячего питания в школах второй когорты МГД

обозначат основной объем строительно-ремонтных и инфраструктурных работ по школьным столовым и сроки их выполнения.

Предоставление горячего питания учащимся начальных классов проводится на основании Закона КР "Об организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях" от 4 декабря 2019 года № 135. Мерсико способствует реализации прав детей, заложенных в этом законе, через свою программу МГД, финансируемую Департаментом сельского хозяйства США (USDA).

На первом этапе реализации программы в 2021–2023 гг. 124 школы получили кухонное оборудование, обучили поваров и кухонных работников и успешно запустили горячее питание. А второй этап реализации программы ("вторая когорта") включает 150 школ. Мерсико окажет техническую поддержку в:

оснащении школьных столовых кухонным оборудованием;

проведении консультативных услуг администрациям школ в реализации инженерно-строительных работ; и

улучшении рациона питания детей через шесть видов продуктов питания.

Кроме того, некоторые школы с подходящими условия и предпосылки получат возможность организации приусадебных садов/огородов, и улучшат условия водоснабжения, санитарии и гигиены.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/427603
Теги:
дети, США, школа, кулинария, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  