Мерсико приступает к запуску горячего питания для школ Кыргызстана

В Бишкеке пройдет вторая ориентационная встреча для участников организации горячего питания для начальных классов. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

По ее данным, встреча соберет всех исполнителей организации горячего питания в целевых школах, вошедших в программу МакГоверна-Доула "Продовольствие для образования и детское питание (2021-2026)". Мероприятие скоординирует работу разных действующих лиц в реализации второго этапа программы в 150 школах Кыргызской Республики, 18 из которых находятся в Чуйской, Иссык-Кульской и Нарынской областях и примут участие на встрече в г. Бишкек. Первая встреча состоялась в городе Джалал Абад 20 февраля 2023. Встречи для школ Баткенской и Ошской областей запланированы на 1, 14 и 15 марта.

Участники встречи:

ознакомятся с планом мероприятий МГД Мерсико

проанализируют барьеры в организации горячего питания в школах и успехи школ, уже реализующих программу с 2021 по 2023 гг.

определят роли и обязательства всех заинтересованных сторон в продвижении и в обеспечении своевременного запуска горячего питания в школах второй когорты МГД

обозначат основной объем строительно-ремонтных и инфраструктурных работ по школьным столовым и сроки их выполнения.

Предоставление горячего питания учащимся начальных классов проводится на основании Закона КР "Об организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях" от 4 декабря 2019 года № 135. Мерсико способствует реализации прав детей, заложенных в этом законе, через свою программу МГД, финансируемую Департаментом сельского хозяйства США (USDA).

На первом этапе реализации программы в 2021–2023 гг. 124 школы получили кухонное оборудование, обучили поваров и кухонных работников и успешно запустили горячее питание. А второй этап реализации программы ("вторая когорта") включает 150 школ. Мерсико окажет техническую поддержку в:

оснащении школьных столовых кухонным оборудованием;

проведении консультативных услуг администрациям школ в реализации инженерно-строительных работ; и

улучшении рациона питания детей через шесть видов продуктов питания.

Кроме того, некоторые школы с подходящими условия и предпосылки получат возможность организации приусадебных садов/огородов, и улучшат условия водоснабжения, санитарии и гигиены.