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В парке "Молодёжный" посадили хвойные деревья

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- Назгуль Абдыразакова
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Сотрудники муниципального предприятия "Бишкекзеленхоз" высадили на территории парка "Молодежный" 70 зеленых насаждений хвойных пород, а именно: можжевельник, сосна и туя. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, также на территории парка имени Ч.Тулебердиева было посажено 50 молодых туй.

В прошлые выходные парку "Ынтымак-1" Национальный банк подарил 40 сосен и 10 берёз.

Посадку проконтролировали сотрудники самого предприятия.

Как напоминает мэрия, согласно плану посадок на 2023 год в столице будет высажено 15 000 зеленых насаждений. Также с начала года в городе стало уже на 2000 деревьев больше.


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URL: https://www.vb.kg/427605
Теги:
мэрия, парк, деревья в Бишкеке
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