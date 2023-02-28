Госсекретарь Касмамбетов: Наши женщины испокон веков были опорой нации

В Кыргызстане по традиции Конгресс женщин первым открывает празднование Международного женского дня в стране. И тоже уже по традиции первым из мужчин поздравляет кыргызстанок с этим замечательным весенним праздником государственный секретарь Кыргызстана Суйунбек Касмамбетов.

Так было и на этот раз. В большом зале Национальной филармонии, казалось, было тесно от красивых букетов, нарядных виновниц торжества и гостей, пришедших поздравить их. Среди них – государственные деятели, министры, общественные деятели, послы многих

стран – России, Китая, Саудовской Аравии, Азербайджана, Японии, Ирана, Республики Корея, Туркменистана, представители посольства Венгрии, Фонда Ага Хана и другие.

"Кыргызские женщины испокон веков были опорой нации, славились мудростью, отвагой, заботой и преданностью своему народу. Кыргызы всегда высоко чтили мать и преклонялись перед ней. И сегодня также наши женщины являются символом доброты, мудрости и самоотверженности", - сказал государственный секретарь Суйунбек Касмамбетов.

Госсекретарь отметил, что с момента обретения независимости в Кыргызстане было открыто множество различных организаций по защите прав женщин, но не многие из них смогли выстоять перед лицом динамично меняющегося мира и адекватно соответствовать всем переменам.

По его словам, сегодня Конгресс женщин Кыргызстана стал той организацией, которая смогла объединить всех женщин в одно целое. "Уже на протяжении 30 лет конгресс активно ведёт свою деятельность и показывает кыргызскому обществу тот огромный вклад, который вносят наши женщины во благо развития нашего государства. Конгресс непременно имеет высокий рейтинг и авторитет в нашем обществе", - сказал он.

Суйунбек Касмамбетов отметил роль женщины в кыргызском обществе, начиная с древних времен. И в конце преподнес большую корзину весенних цветов всем кыргызстанкам с пожеланием мира и благополучия.

И хотя в этот важный праздник для каждой женщины, в этот теплый и светлый день, сопровождающийся улыбками, поздравлениями и какой-то общей женской солидарностью не принято говорить о делах, нынешний год для Конгресса женщин особенный - он отмечает свое 30-летие. И не сказать о его достижениях тоже нельзя. Сейчас нашу страну даже невозможно представить без такой известной организации на Евразийском пространстве, как Конгресс женщин, который насчитывает в своих рядах более полумиллиона кыргызстанок.

"За эти годы освоили разные профессии более 40 тысяч наших подруг, многие из них открыли свой бизнес. За 30 лет реализовано 77 крупных проектов. Женщины Кыргызстана делают самые масштабные работы во благо развития общества и страны в целом", - сказала президент конгресса Замира Акбагышева.

"Конгресс женщин Кыргызстана - активный участник женского Евразийского движения, - сказал посол России в Кыргызстане Николай Удовиченко, которого зал встретил буквально овациями, когда объявили о его выступлении. – Конгресс предпринимает огромные усилия по развитию женского предпринимательства, в том числе налаживает контакты с бизнесмвумен из Российской Федерации. Я однозначно убежден, что мир базируется на вашей любви, добре и инициативах".

Посол России поднял настроение виновниц торжества, сообщив, что в марте будет подписано межправительственное соглашение о строительстве Россией девяти школ с русским языком обучения во всех регионах Кыргызстана, оборудованных всем необходимым для полноценного учебного процесса и здоровья детей. В учебных заведениях будут построены даже бассейны. И родительская благодарность не замедлила сказаться: последние слова посла буквально потонули в овациях. А поздравление от имени мужчин посольства России Николай Удовиченко сказал на хорошем кыргызском языке и тем самым совсем покорил женскую аудиторию.

Все послы старались высказать свои пожелания на кыргызском языке. Зал тепло воспринимал поздравления и аплодировал.

"Конгресс женщин Кыргызстана стал одной из самых авторитетных и влиятельных организаций в Центральной Азии, - сказала посол Китая в Кыргызстане Ду Дэвэнь. – На протяжении многих лет он поддерживает дружеские и деловые контакты с Всекитайской федерацией женщин. От всей души поздравляю всех вас с праздником 8 Марта и 30-летием конгресса. Уверена, что впереди у него очень много дел на благо страны и ее женской половины".

Госпожу Ду Дэвэнь кыргызстанки хорошо знают и уважают за ее усилия по поддержке совместных кыргызско-китайских проектов. В частности, проекта "Образованная женщина - образованная страна".

"Благодаря этому проекту мы совместно с Всекитайской федерацией женщин и Конгрессом женщин создали учебный швейный центр, в котором обучаются кыргызстанки швейному мастерству. Большинство их них нашли после курсов хорошую работу. Кроме того, мы направили группу из 40 кыргызских выпускников школ учиться в учебных заведениях Китая за счет нашего правительства. Сотрудничество между женщинами наших стран является одним из основных аспектов китайско-кыргызских отношений. Посольство Китая и далее будет поддерживать женщин Кыргызстана", - заверила Ду Дэвэнь.

Женщины после этих слов даже встали в знак уважения к послу Китая Ду Дэвэнь.

"Сегодня мы чествуем женщину, которую пророк почтил и просил беречь. Женщина - это мать, сестра, жена и дорогая дочь. Ее роль весьма важна в воспитании поколения и в поддержке мужчин во многих жизненных сферах, - сказал в своем праздничном приветствии посол Королевства Саудовской Аравии Ибрахим бин Ради Аль-Ради. – Нет сомнения в том, что роли и правам женщин в Кыргызстане под руководством президента Садыра Жапарова придается большое значение, что женщинам обеспечены все условия для равенства".

Теплая речь посла Королевства неоднократно прерывалась аплодисментами. Посол, как и его коллеги по дипломатическому корпусу, преподнес роскошную корзину цветов всем виновницам торжества. Ведь особое место в этом празднике занимают цветы, они считаются традиционным подарком женщинам.

Конгресс женщин КР с наступающим праздником и с юбилеем также поздравили министр внутренних дел Улан Ниязбеков, председатель Торгово-Промышленной палаты Темир Сариев, председатель Социального фонда Бахтияр Алиев и другие.

А какой же праздник без концерта? Певцы, комузисты, танцоры особенно старались порадовать своих зрительниц.

Когда в Кыргызстане впервые отметили 8 Марта?

В январе 1925 года на заседании секретариата ВКП (б) среди прочих хозяйственных вопросов на повестку дня был вынесен еще один – "О праздновании дня 8 Марта и первом областном съезде дехканок".

8 марта 1925 года в Пишпеке 27 женщин из городов и аулов собрались на первый съезд. "Трепещите, тираны-богачи, баи и манапы, - гласило воззвание на плакате в зале, где проходила встреча. - Батрачки встали на защиту своих прав! Да сгинет тьма и невежество, ослеплявшие веками работницу и дехканку!".

Для женщин Востока требовать что-то лично для себя было немыслимо, а на съезде выдвигали сразу несколько требований - медицинское обслуживание и обучение грамоте, запрет на насильственные и ранние бракосочетания, передачу жен по наследству, воровство невест и калым. Многим эти требования казались непонятными. То, что женщина что-то может решать сама, дехканкам и в голову не приходило. Но со временем женщины нашей страны доказали, что способны многое сделать для себя, своей семьи и страны в целом.

Сегодня праздник приобрел скорее семейный характер. Накануне и в этот день просто чествуют всех женщин, независимо от возраста, национальности и вероисповедания и говорят им добрые слова.