Погода
$ 87.46 - 88.31
€ 92.57 - 93.57

Правительство талибов подписало меморандум с предпринимателями 3-х стран

183  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министерство торговли и промышленности правительства талибов подписало многосторонний меморандум о сотрудничестве с предпринимателями из трёх стран (Россия, Иран и Пакистан) и 14 местными бизнесменами. Документ предполагает вложение $1 млрд в энергетику, добычу полезных ископаемых и инфраструктуру. Сейчас проекты в этих сферах находятся на стадии планирования и оценки.

Инвестиционный консорциум должен помочь инфраструктурному обновлению страны. Так, Афганистан собирается построить на выделенные средства новые шахты и электростанции, возвести второй туннель через перевал Саланг, провести воду из провинции Панджер в столицу и восстановить автомагистраль между Кабулом и западной провинцией Герат. Параллельно этим планам строится канал Коштепа и реконструируется железнодорожная ветка до Мазари-Шарифа.

Вложения должны работать на долгосрочную перспективу. Помимо инфраструктуры, страна намерена развивать зоны свободной торговли. Об этом заявил министр торговли и промышленности Нурудин Азизи, подчеркнув, что создание таких зон должно привлечь ещё больше иностранных инвестиций.

Кабул подписал меморандум с государствами, у которых есть опыт и стремление реализовывать проекты в стране. Россия строила мини-ГЭС на афганских реках с 2005 года, а с 2011 года выделила в качестве своих приоритетов сферы строительства, энергетики и агрохимии. Иран в конце 2021 года предлагал инвестировать в рудники Афганистана, в 2022 году заключив контракты на добычу свинца.

Новое соглашение может помочь развитию инфраструктуры и привлечь новых инвесторов. Долгосрочные перспективы и объёмы вложенных средств должны мотивировать бизнес на дальнейшее сотрудничество со страной и сгладить имеющиеся риски.

Источник: uzmetronom.agency


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/427609
Теги:
Афганистан, Талибан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  