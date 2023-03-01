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Глава МИД Кыргызстана выступит на заседании ООН

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- Назгуль Абдыразакова
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1-2 марта в связи с началом членства Кыргызской Республики в Совете ООН по правам человека (СПЧ ООН), министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев примет участие и выступит на заседании Сегмента высокого уровня 52-й сессии СПЧ ООН. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, Совет ООН по правам человека является одним из наиболее авторитетных межправительственных органов системы ООН, призванных обеспечивать защиту прав человека по всему миру. В повестку дня 52-сессии включены наиболее актуальные вопросы, связанные с соблюдением и защитой прав человека, в том числе обеспечением гражданских, политических, экономических, социальных и культурных прав.

В мероприятии планируется участие генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, Верховного комиссара по правам человека Фолькера Тюрка, глав государств, правительств, министров иностранных дел и высоких представителей более чем 150 стран мира.

Наряду с этим, в ходе визита планируется проведение двусторонних встреч министра с главами международных организаций в Женеве (ВОЗ, МОМ, МТЦ, ЮНКТАД и др.).


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URL: https://www.vb.kg/427620
Теги:
МИД, ООН, Кыргызстан
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