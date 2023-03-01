Таможня пресекла ввоз 7,5 тонн контрабадных минеральных удобрений

В городе Баткен сотрудниками Отдела по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил таможни было проверено автотранспортное средство марки "Mercedes-Benz Sprinter", под управлением гражданина КР "М.Ж.М.". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, при таможенном досмотре, в грузовом отсеке автомашины обнаружен товар - минеральное удобрение карбамид, страна производства РУз, в количестве 70 мешков. Общий вес товара составил 3 500 кг., среднерыночная стоимость - 168 000 сомов. Груз был без каких-либо документов, подтверждающих таможенное оформление.

Аналогичное задержание сотрудники ОБК и НТП таможни "Баткен" провели совместно с сотрудниками УГКНБ КР, в селе Интернационал, Баткенской области. Была проверена автомашина марки "Mercedes-Benz", под управлением гражданина КР "М.Ж.Д.".

При таможенном досмотре, в грузовом отсеке транспортного средства обнаружен товар - минеральное удобрение карбамид, в количестве 80 мешков, общим весом 4 000 кг.

Согласно заключению эксперта Баткенского областного отделения ТПП КР, среднерыночная стоимость задержанного товара составляет 192 000 сомов.

Собранные материалы по 2 фактам находятся на рассмотрении Сектора таможенных расследований ОБК и НТП.