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Роналду готовится к свадьбе

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- Самуэль Деди Ирие
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Криштиану Роналду и Джорджина Родригес могут официально стать мужем и женой уже в ближайшую субботу. Об этом сообщают несколько зарубежных СМИ, отмечая, что подготовка к церемонии находится на завершающей стадии.

По имеющейся информации, свадебная церемония пройдет в кафедральном соборе Фуншала на португальском острове Мадейра. Сообщается, что храм уже зарезервирован для проведения торжества, которое, как ожидается, станет одним из самых громких светских событий года.

Официального подтверждения от 41-летнего капитана сборной Португалии и его невесты Джорджины Родригес пока не поступало. Однако слухи о скорой свадьбе усилились после завершения чемпионата мира 2026 года, когда появились первые сообщения о том, что пара планирует узаконить свои отношения.

Роналду и Родригес вместе уже несколько лет и воспитывают детей. Их отношения остаются одной из самых обсуждаемых историй в мировом спорте, а возможная свадьба вызывает большой интерес у болельщиков и представителей СМИ по всему миру.

Если информация подтвердится, официальное бракосочетание звездной пары состоится уже в ближайшие выходные.


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URL: https://www.vb.kg/460633
Теги:
футбол
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