Мэр Бишкека рассказал о решении вопроса со смогом

Рассматриваем возможность перевода 22 муниципальных угольных котельных на газ и другие альтернативные источники тепла. Прогнозируемая сумма составит 220 млн. сомов. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил мэр Бишкека Эмилбек Абдыкадыров.

"Также планируется создать специальную полосу для общественного транспорта и такси. Министерство энергетики и Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора предлагают ввести ограничения на использование местного угля "Кара кече" для отопления в частном секторе. Необходимо рассмотреть вопрос о проведении эксперимента по введению ограничений на ввоз местного угля из "Кара-Кече" в город Бишкек и возмещению разницы цен на этот уголь потребителям в следующий отопительный период. Таким образом, сможем решить на 20% - 40% проблему смога",- сказал Абдыкадыров.